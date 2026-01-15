https://www.mrn-news.de/web2016/wp-admin/post-new.php Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Es ist der Wunsch fast aller Menschen, im Kreis der Familie und begleitet von Angehörigen und Freunden sterben zu können. Doch viele Angehörige fühlen sich ohnmächtig und sprachlos. Um ihnen zu helfen, die Unausweichlichkeit des Todes und den Abschiedsschmerz auszuhalten und dem Sterbenden bis zuletzt nahe zu sein, bieten ehren- und hauptamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger im Bistum Speyer das Ritual des „Sterbesegen“ an. Bei einer Veranstaltung am 26. Januar im Kloster Neustadt (Waldstr. 145, 67434 Neustadt) oder online am 11. Februar, jeweils von 19 bis 21 Uhr, haben Interessierte die Gelegenheit, den Sterbesegen kennenzulernen und sich über die Ausbildung zur Sterbesegen-Leiterin bzw. zum Sterbesegen-Leiter zu informieren. Um Anmeldung wird bis zum 22. Januar gebeten.

Der Sterbesegen stellt eine Ergänzung zur Krankensalbung, Beichte und Krankenkommunion dar und hat das Ziel, die letzte Lebenswende eines Menschen, seinen Übergang vom Leben zum Tod, würdig zu begleiten. Er kann von hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorgern, aber auch von Laien geleitet werden. Kraft der Taufe können alle Gläubigen ihren Mitmenschen den Beistand Gottes zusagen. Angehörige und Freunde können zuhause zusammenkommen, aber auch in Krankenhäusern, Altenheimen oder Hospizen.

