Schwetzingen – Hockenheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstagmittag (15. Januar 2026) gegen 13:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der BAB 6 zwischen den Anschlussstellen Schwetzingen / Hockenheim und Mannheim/Schwetzingen in Fahrtrichtung Mannheim.

Bei einem Auffahrunfall wurden eine 61-jährige Autofahrerin sowie ihr 30-jähriger Beifahrer in ihrem Pkw eingeklemmt. Die Feuerwehr musste beide Personen aus dem Fahrzeug befreien. Sie erlitten schwere Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Der Fahrer des beteiligten Lkw blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungs- und Abschlepparbeiten sowie der anschließenden Fahrbahnreinigung musste die Autobahn bis etwa 17:30 Uhr voll gesperrt werden. Inzwischen ist die Sperrung aufgehoben.

Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bislang keine Angaben vor. Die weiteren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden durch den Verkehrsdienst Heidelberg, Außenstelle Walldorf, aufgenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2026, 19:55