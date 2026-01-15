Römerberg – Verkehrskontrolle mit alkoholisiertem Fahrer

Römerberg/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Mittwochabend, gegen halb acht, kontrollierte eine Polizeistreife einen Transporter in der Berghäuser Straße. Bei dem 34-jährigen Fahrer bemerkten die Polizisten Atemalkoholgeruch. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Der Mann wurde schließlich zur Dienststelle verbracht und mit ihm ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest durchgeführt. Gegen den man wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
Quelle
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Speyer
Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2026, 10:55