Mannheim – Vogelgrippe: Aufstallungspflicht verlängert

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Seuchengeschehen in der aktuellen Vogelgrippesaison ist weiterhin sehr dynamisch, das Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz schätzt das Risiko einer Ausbreitung der Geflügelpest weiterhin als hoch ein. Daher wurde der Verwaltung empfohlen, die seit November geltende Aufstallungspflicht zu verlängern. Sie gilt vorerst bis 12. Februar.

Geflügel darf nur in geschlossenen Ställen, Volieren oder Schutzvorrichtungen gehalten werden, die den Kontakt zwischen Wildvögeln und Hausgeflügel verhindern. Geflügelhalter werden weiterhin dazu aufgerufen, die geltenden Biosicherheitsmaßnahmen zur Verhinderung eines Geflügelpesteintrags strikt einzuhalten. Darüber hinaus ist insbesondere beim Zukauf von Geflügel über sogenannte mobile Geflügelhändler bzw. über mobile Standorte erhöhte Vorsicht geboten. Der Zukauf aus unklaren Herkünften oder Restriktionszonen ist unbedingt zu vermeiden.

Gesundheitliche Einschätzung und richtiger Umgang mit tot aufgefundenen Vögeln

Insgesamt wurde in Mannheim seit Oktober 2025 bei fünf tot aufgefundenen Wildvögeln das Virus der Geflügelpest durch das Friedrich-Löffler-institut (FLI) nachgewiesen.

Für die allgemeine Bevölkerung schätzt das FLI das Risiko einer Ansteckung als gering ein. In Deutschland ist bislang kein Fall einer Infektion beim Menschen bekannt geworden. Bürger sollten Wildvögel, die schwach, teilnahmslos oder auf andere Weise krank erscheinen, nicht anfassen oder mitnehmen. Wenn es sich dabei um wildlebende Möwen, Wasservögel, Greifvögel, Rabenvögel oder Reiher handelt, ist das Tier unter Angabe des Fundorts dem Veterinäramt zu melden. In Mannheim sind Meldungen unter Nennung des genauen Fundortes (idealerweise mit GPS-Daten) per E-Mail an veterinaerdienst@mannheim.de möglich. Die Kadaver werden nach Eingang einer Meldung zeitnah geborgen und untersucht.

Andere Vogelarten wie z. B. Tauben oder Spatzen stehen derzeit nicht im unmittelbaren Fokus. Die Verwaltung bittet darum, von Meldungen dieser Vogelarten im Zusammenhang mit der Vogelgrippe abzusehen, sofern es sich nicht um gehäufte Todesfälle handelt. Wie mit einzelnen tot aufgefundenen Tieren umzugehen ist, ist auf www.mannheim.de/de/tote-tiere nachzulesen.

Eine aktuelle Übersicht über die Ausbrüche der Vogelgrippe/Geflügelpest bei Wildvögeln und gehaltenen Vögeln finden Sie beim FLI im Tierseucheninformationssystem (TSIS): https://tsis.fli.de/cadenza/

Das Veterinäramt wird die Entwicklung genau beobachten und bei Bedarf weitere Maßnahmen ergreifen.

Bild MRN-News Archiv

Quelle Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2026, 15:27