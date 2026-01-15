Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidium Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 58-jährigen türkischen Staatsangehörigen erlassen. Ihm wird versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll der Tatverdächtige am Mittwoch, 14. Januar 2026, gegen 16:15 Uhr ein Café im Quadrat H 3 in der Mannheimer Innenstadt betreten haben. Dort habe er ohne Vorwarnung mehrere Schüsse aus einer scharfen Pistole auf einen 47-jährigen Mann abgegeben, der ahnungslos an einem Tisch saß. Einer der Schüsse traf den Geschädigten am Oberschenkel, weitere Schüsse verfehlten ihn.

Anschließend soll der 58-Jährige das Lokal verlassen haben – offenbar in der Annahme, der Geschädigte könne infolge der Schussabgaben sterben. Im Rahmen der anschließenden medizinischen Versorgung konnte jedoch eine Lebensgefahr ausgeschlossen werden.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten noch im Bereich des Tatorts zur vorläufigen Festnahme des Tatverdächtigen durch eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Oststadt. Dabei soll der Mann auch im Besitz der mutmaßlichen Tatwaffe gewesen sein.

Am Donnerstag, 15. Januar 2026, wurde der Beschuldigte einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Haftbefehl erlassen, in Vollzug gesetzt und der 58-Jährige anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Mannheim.

