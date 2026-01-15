Mannheim – SV Waldhof nimmt luxemburgischen Nationalspieler Vincent Thill unter Vertrag

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim 07 hat den 25-jährigen Vincent Thill unter Vertrag genommen. Zuletzt lief der variabel einsetzbare Offensivspieler seit 2023 in Aserbaidschan für Sabah FK und Zira FK auf. Vincent Thill, der bereits mit 16 Jahren sein Debüt in der Ligue 1 für den FC Metz feierte, stand unter anderem auch für CD Nacional in der ersten portugiesischen Liga auf dem Platz. Cheftrainer Luc Holtz setzte seit 2016 in 53 Partien der luxemburgischen Nationalmannschaft auf den Offensivspieler.

„Das Profil von Vincent finden wir sehr interessant. Er ist sehr dribbelstark und verfügt über ein hohes Spielverständnis. Zudem ist er variabel einsetzbar und hat uns in den Gesprächen vollends überzeugt. Auch seine Qualitäten bei Standardsituationen wird uns weiterhelfen. Wir sind sehr glücklich, dass wir Vincent heute bei uns vorstellen können.“, so Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim 07.

„Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, hier beim SV Waldhof einen Vertrag unterschreiben zu können. Dieses Angebot hat mich von der ersten Sekunde an sehr gereizt, da ich viel Gutes über den Verein gehört habe. Jetzt gilt es für mich, schnellstmöglich den Anschluss an die Mannschaft zu finden und dabei zu helfen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Bei den Verantwortlichen möchte ich mich herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken“, sagte Vincent Thill bei seiner Vertragsunterzeichnung.

„Luc kennt Vincent sehr gut aus der Nationalmannschaft und weiß, wo seine Stärken liegen. Auch wir waren der Meinung, dass uns ein solches Spielerprofil in der Mannschaft bisher gefehlt hat, weshalb wir uns nun für Vincent entschieden haben. Damit verfügen wir über weitere Optionen für unser Offensivspiel sowie über zusätzliche Möglichkeiten bei den Formationen, die wir im Laufe der Rückrunde spielen können“, erklärte Mathias Schober, Sportdirektor des SV Waldhof Mannheim.

Quelle SV Waldhof

