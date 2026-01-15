  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Diakonie
15.01.2026, 9:28 Uhr

Mannheim – „Sheltersuits“ für die Mannheimer Vesperkirche Wärme und Schutz für Menschen ohne Obdach

DiakonieMannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In der kältesten Jahreszeit, wenn Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen, wird Wärme zum überlebenswichtigen Gut. Um Menschen ohne Obdach besser vor Kälte zu schützen, hat die Mannheimer Vesperkirche eine besondere Spende erhalten: Rund vier sogenannte „Sheltersuits“, sowie drei weitere „Shelterbags“ wurden von der Johanniter-Hilfsgemeinschaft Heidelberg an die Vesperkirche übergeben. Der Besuch der Johanniter-Hilfsgemeinschaft Heidelberg gemeinsam mit einer Mitarbeiterin der Sheltersuit Foundation hinterließ einen nachhaltigen Eindruck. Das innovative Konzept der Sheltersuits und das Engagement der Beteiligten zeigen, wie wichtig Zusammenarbeit ist, um Menschen in akuten Notlagen wirksam zu unterstützen.

„Wunderwerk“: Multifunktionaler Schutz für Menschen in Not

Die in den Niederlanden entwickelten Sheltersuits sind multifunktionale, wind- und wasserdichte Jacken mit integriertem Schlafsack. Sie bestehen zu 100 Prozent aus recycelten Materialien, darunter upgecycelte Schlafsäcke, und werden in sozialen Ateliers von ehemaligen Geflüchteten gefertigt. Die Anzüge bieten Schutz vor Kälte und Nässe und verbinden zugleich soziale Integration mit nachhaltiger Produktion. Pfarrerin Anne Ressel, die die Sheltersuits im Rahmen einer kleinen Übergabe in der Mannheimer Vesperkirche entgegennahm, betont: „Dieses Wunderwerk endlich in den Händen zu halten, bedeutet für jemanden, der auf der Straße lebt, sehr viel – es hält warm und ist praktisch.“ Sie zeigt sich dankbar für die Spende und freut sich über die gelungene Kooperation.

Lisa Wiebalck, Vorstandsmitglied der Johanniter-Hilfsgemeinschaft Heidelberg, ergänzt:
„Die Sheltersuit Foundation arbeitet eng mit Wohlfahrtsverbänden zusammen, um Menschen in Not schnell und innovativ zu helfen. Auch wir von den Johannitern sehen es als unsere Aufgabe, uns für die Schwächsten in der Gesellschaft einzusetzen.“ Carina Eijsink von der Sheltersuit Foundation erklärt: „Sheltersuits haben bereits rund 40.000 Menschen mit Wärme, Sicherheit und Würde unterstützt. Sie bieten Schutz für Menschen, die im Freien übernachten müssen – eine Entwicklung, die ganz konkret Leben schützen kann.“

1.000 Sheltersuits für Deutschland

Gemeinsam mit Hilfsorganisationen hat die Sheltersuit Foundation bundesweit bereits über 1.000 Sheltersuits bereitgestellt. Die Herstellung eines einzelnen Anzugs kostet rund 300 Euro und umfasst Material- sowie Arbeitskosten. Jedes Exemplar ist ein Unikat und steht für praktische Hilfe und gelebte Mitmenschlichkeit. Weitere Informationen: www.sheltersuit.com

Die Mannheimer Vesperkirche bietet bis zum 8. Februar täglich zwischen 11 und 14 Uhr ein warmes Mittagessen sowie weitere Unterstützungsangebote. Die durch Spenden finanzierte Vesperkirche wird getragen von der Evangelischen Kirche in Mannheim und ihrem Diakonischen Werk. Infos: www.vesperkirche-mannheim.de,

Quelle
Foto: Till Kretner (JeLa)

Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2026, 09:28

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden |
    >> Werbung schalten |
    >> Medienservices |
    >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Landau – LD-Zentrum – Auffahrunfall mit verletzter Person

    • Landau – LD-Zentrum – Auffahrunfall mit verletzter Person
      Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Schleudertrauma erlitt am Mittwochmorgen (14.01.2026, 07.57 Uhr) ein 26 Jahre alter Autofahrer, als er die A65 bei der Anschlussstelle LD-Zentrum (Fahrtrichtung KA) verlassen wollte. Infolge stockenden Verkehres musste er sein Fahrzeug abbremsen. Eine nachfolgende 34 Jahre alte Autofahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf sein Fahrzeug auf. Es entstand hierbei ... Mehr lesen»

      • Hördt – Trickdiebstahl aus Wohnung

    • Hördt – Trickdiebstahl aus Wohnung
      Hördt/Kreis Germersheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Unter dem Vorwand Geld für Tiere zu sammeln, versuchte ein Pärchen am Mittwoch gegen 12 Uhr Einlass bei einer Seniorin zu erlangen. Nachdem diese abgewiesen wurden, klingelten das Pärchen erneut und die Frau bat, unter dem Vorwand Schwanger zu sein, die Toilette benutzen zu dürfen. Die Seniorin ließ die Frau das Badezimmer ... Mehr lesen»

      • Beindersheim – Diebstahlsserie aus Kraftfahrzeugen

    • Beindersheim – Diebstahlsserie aus Kraftfahrzeugen
      Beindersheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. Im Zeitraum zwischen dem 13.01.2026 und 15.01.2026 wurden aus mehreren unverschlossenen Fahrzeugen im Bereich der Frankenthaler Straße Wertgegenstände entwendet. In der Nacht vom 14.01.2026 auf 15.01.2026 konnte ein 14-Jähriger aus Frankenthal unmittelbar nach der Tatausführung im Bereich der Heinrich-Lanz-Straße festgestellt und kontrolliert werden. Gegen den Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Ob ... Mehr lesen»

      • Bobenheim-Roxheim – Diebstahl und Vandalismus auf Friedhof

    • Bobenheim-Roxheim – Diebstahl und Vandalismus auf Friedhof
      Bobenheim-Roxheim/Rhein-Pfalz-Kreis/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht vom 14.01.2026 auf 15.01.2026 entwendeten bislang unbekannte Täter auf dem Roxheimer Friedhof hochwertigen Grabschmuck. Darüber hinaus wurden mehrere Grabstätten beschädigt. Wie viele Gräber insgesamt betroffen sind, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird nach einer ersten Einschätzung auf einen niedrigen bis mittleren fünfstelligen Betrag beziffert. Personen, die ... Mehr lesen»

      • Speyer – Michael Wagner (CDU): Sondervermögen beschlossen – Millionen für Speyer, jetzt Bildungsinfrastruktur gezielt stärken

    • Speyer – Michael Wagner (CDU): Sondervermögen beschlossen – Millionen für Speyer, jetzt Bildungsinfrastruktur gezielt stärken
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.Der rheinland-pfälzische Landtag wird in seiner Plenarsitzung am 28. und 29. Januar 2026 das Landesgesetz über die Errichtung des Sondervermögens „Rheinland-Pfalz-Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ verabschieden. Darauf weist der Landtagsabgeordnete Michael Wagner (CDU) hin. „Mit diesem Gesetz wird der rechtliche Rahmen geschaffen, um milliardenschwere Investitionen in die kommunale Infrastruktur auf den ... Mehr lesen»

      • Mannheim – SV Waldhof nimmt luxemburgischen Nationalspieler Vincent Thill unter Vertrag

    • Mannheim – SV Waldhof nimmt luxemburgischen Nationalspieler Vincent Thill unter Vertrag
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der SV Waldhof Mannheim 07 hat den 25-jährigen Vincent Thill unter Vertrag genommen. Zuletzt lief der variabel einsetzbare Offensivspieler seit 2023 in Aserbaidschan für Sabah FK und Zira FK auf. Vincent Thill, der bereits mit 16 Jahren sein Debüt in der Ligue 1 für den FC Metz feierte, stand unter anderem ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Geschwindigkeitskontrollen nächste Woche

    • Mannheim – Geschwindigkeitskontrollen nächste Woche
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadt Mannheim führt vom 19. bis 23. Januar in folgenden Straßen Geschwindigkeitskontrollen durch: Casterfeldstraße – Dammstraße – Gartenfeldstraße (Humboldtschule) – Krefelder Straße – Ludwigshafener Straße – Luisenstraße (Schillerschule) – Neckarauer Straße – Neckarauer Waldweg Kurzfristige Änderungen oder zusätzliche Messstellen sind aus aktuellem Anlass möglich. Quelle Stadt Mannheim»

      • Heidelberg – Cyberangriffe auf städtische Website erfolgreich abgewehrt

    • Heidelberg – Cyberangriffe auf städtische Website erfolgreich abgewehrt
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit mehreren Wochen verzeichnet die Stadt Heidelberg immer wieder Angriffe auf ihre Webseite www.heidelberg.de. Die Attacken laufen stets nach dem gleichen Muster ab. Unbekannte senden in sehr schneller Abfolge unzählige Anfragen an die Webseite – mit dem Ziel, die dahinterliegende Server-Infrastruktur zum Kollaps zu bringen. In der Fachsprache nennt man ... Mehr lesen»

      • Heidelberg -„Augen auf“-Kinotag zum Holocaust-Gedenktag

    • Heidelberg -„Augen auf“-Kinotag zum Holocaust-Gedenktag
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der „Augen auf“-Kinotag findet zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus am 27. und 28. Januar 2026 bundesweit statt. Unter dem Motto „Wann erheben wir unsere Stimme?“ wird dazu eingeladen, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und zu fragen: Was bedeutet sie für uns heute? Bei dem „Augen auf“-Kinotag ... Mehr lesen»

      • Mannheim – IHK-Präsident Manfred Schnabel zu den SPD-Vorschlägen zur Erbschaftssteuer

    • Mannheim – IHK-Präsident Manfred Schnabel zu den SPD-Vorschlägen zur Erbschaftssteuer
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die aktuellen Vorschläge zur Verschärfung der Verschonungsregelungen für Betriebsvermögen bei der Erbschaftssteuer verärgern und verunsichern viele unserer Mitgliedsunternehmen. Schon die Debatte beschädigt und erschwert Unternehmensnachfolgen, die aufgrund der Probleme des Standorts schon schwierig genug sind. Die Einführung angemessen hoher Freibeträge könnte ein richtiger Schritt sein, um große Teile des Mittelstands ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    INSERAT

    www.turm.restaurant

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com