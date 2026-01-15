Mannheim – „Sheltersuits“ für die Mannheimer Vesperkirche Wärme und Schutz für Menschen ohne Obdach

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. In der kältesten Jahreszeit, wenn Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen, wird Wärme zum überlebenswichtigen Gut. Um Menschen ohne Obdach besser vor Kälte zu schützen, hat die Mannheimer Vesperkirche eine besondere Spende erhalten: Rund vier sogenannte „Sheltersuits“, sowie drei weitere „Shelterbags“ wurden von der Johanniter-Hilfsgemeinschaft Heidelberg an die Vesperkirche übergeben. Der Besuch der Johanniter-Hilfsgemeinschaft Heidelberg gemeinsam mit einer Mitarbeiterin der Sheltersuit Foundation hinterließ einen nachhaltigen Eindruck. Das innovative Konzept der Sheltersuits und das Engagement der Beteiligten zeigen, wie wichtig Zusammenarbeit ist, um Menschen in akuten Notlagen wirksam zu unterstützen.

„Wunderwerk“: Multifunktionaler Schutz für Menschen in Not

Die in den Niederlanden entwickelten Sheltersuits sind multifunktionale, wind- und wasserdichte Jacken mit integriertem Schlafsack. Sie bestehen zu 100 Prozent aus recycelten Materialien, darunter upgecycelte Schlafsäcke, und werden in sozialen Ateliers von ehemaligen Geflüchteten gefertigt. Die Anzüge bieten Schutz vor Kälte und Nässe und verbinden zugleich soziale Integration mit nachhaltiger Produktion. Pfarrerin Anne Ressel, die die Sheltersuits im Rahmen einer kleinen Übergabe in der Mannheimer Vesperkirche entgegennahm, betont: „Dieses Wunderwerk endlich in den Händen zu halten, bedeutet für jemanden, der auf der Straße lebt, sehr viel – es hält warm und ist praktisch.“ Sie zeigt sich dankbar für die Spende und freut sich über die gelungene Kooperation.

Lisa Wiebalck, Vorstandsmitglied der Johanniter-Hilfsgemeinschaft Heidelberg, ergänzt:

„Die Sheltersuit Foundation arbeitet eng mit Wohlfahrtsverbänden zusammen, um Menschen in Not schnell und innovativ zu helfen. Auch wir von den Johannitern sehen es als unsere Aufgabe, uns für die Schwächsten in der Gesellschaft einzusetzen.“ Carina Eijsink von der Sheltersuit Foundation erklärt: „Sheltersuits haben bereits rund 40.000 Menschen mit Wärme, Sicherheit und Würde unterstützt. Sie bieten Schutz für Menschen, die im Freien übernachten müssen – eine Entwicklung, die ganz konkret Leben schützen kann.“



1.000 Sheltersuits für Deutschland

Gemeinsam mit Hilfsorganisationen hat die Sheltersuit Foundation bundesweit bereits über 1.000 Sheltersuits bereitgestellt. Die Herstellung eines einzelnen Anzugs kostet rund 300 Euro und umfasst Material- sowie Arbeitskosten. Jedes Exemplar ist ein Unikat und steht für praktische Hilfe und gelebte Mitmenschlichkeit. Weitere Informationen: www.sheltersuit.com

Die Mannheimer Vesperkirche bietet bis zum 8. Februar täglich zwischen 11 und 14 Uhr ein warmes Mittagessen sowie weitere Unterstützungsangebote. Die durch Spenden finanzierte Vesperkirche wird getragen von der Evangelischen Kirche in Mannheim und ihrem Diakonischen Werk. Infos: www.vesperkirche-mannheim.de,

