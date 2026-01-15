Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Mannheim setzt das Schulungsprogramm für Ehrenamtliche und Vereine auch 2026 fort. Ziel ist es, Engagierte praxisnah zu qualifizieren, ihre Handlungssicherheit zu stärken und den Austausch untereinander zu fördern.

Den Auftakt bildet ein neues Seminar zur vereinsspezifischen Pressearbeit am 26. Februar. Es greift ein zentrales Ergebnis der städtischen Umfrage „Öffentlichkeitsarbeit für Vereine“ (Mai 2025) auf: Viele Vereine wünschen sich praxisnahe Impulse, um ihre Arbeit sichtbarer zu machen – auch mit begrenzten zeitlichen Ressourcen.

Künstliche Intelligenz zieht sich als Querschnittsthema durch zahlreiche Seminare des Programms. Sie kann Vereine unter anderem dabei unterstützen, Texte zu formulieren, passende Fördermittel zu recherchieren, Ideen zu entwickeln oder Arbeitsprozesse zu strukturieren. Weitere Schwerpunkte des Schulungsangebots sind unter anderem Vorstandsarbeit, Vertragswesen, Fundraising, Mitgliedergewinnung, Generationenwechsel im Verein sowie Resilienz im Ehrenamt.

Ergänzt wird das Programm durch ein offenes Rechtsforum, bei dem die Teilnehmenden ihre vereinsjuristischen Fragen einbringen können. Zudem bietet der Vereinsbeauftragte der Stadt Mannheim zwei Vereins-Netzwerktreffen an, bei denen über aktuelle Entwicklungen informiert wird und der Austausch untereinander im Mittelpunkt steht. Zahlreiche Seminare werden online angeboten und finden abends oder am Wochenende statt, um eine flexible Teilnahme zu ermöglichen.

Erstmals findet das Schulungsprogramm 2026 in Kooperation mit der Abendakademie Mannheim statt. Die Präsenz-Seminare werden in den Räumlichkeiten der Bildungseinrichtung durchgeführt. Einzelne Schulungen werden in Zusammenarbeit mit LUnited (Engagement-Agentur Ludwigshafen) angeboten, was eine Kostenteilung und ein breiter aufgestelltes Programm ermöglicht. Organisiert und koordiniert wird das Schulungsprogramm von Sarah Schmitt, Beauftragte für Bürgerschaftliches Engagement der Stadt Mannheim.

Das vollständige Seminarangebot und die Anmeldemöglichkeiten sind unter www.mannheim.de/schulungsangebot zu finden.

Quelle: Stadt Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2026, 22:20