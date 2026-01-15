Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Welche Perspektiven hat mein Kind mit einer beruflichen Ausbildung? Antworten darauf gibt ein kostenfreies Webinar, mit dem sich die Industrie- und Handelskammern (IHKs) am 5. Februar 2026 von 17 bis 18:30 Uhr an Eltern von Schülern aller Schulformen richten. Die IHK Pfalz lädt alle Interessierten dazu ein.

Unter dem Titel „Parents’Day – Mein Kind kann“ vermitteln Ausbildungsexperten der IHKs, von Unternehmen und der Arbeitsagentur Wissenswertes rund um den Berufseinstieg mit einer Dualen Ausbildung oder einem dualen Studium. Organisiert wird das Webinar von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK).

„Aus unserer Beratungspraxis wissen wir, welch entscheidende Rolle Eltern bei der Berufswahl spielen. Sie sind Vorbild und Unterstützer in diesem Prozess“, sagt Brigitte Lochner, bei der IHK Pfalz zuständig für die Berufsorientierung. „Damit Eltern ihre Kinder gut bei der Weichenstellung für die Zukunft begleiten können, wollen wir sie über die Möglichkeiten und Chancen einer Berufsausbildung informieren.“

Im Webinar geht es um Infos zur Berufswahl, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur beruflichen Orientierung und einer Dualen Ausbildung, sowie Tipps zu den ersten Schritten im Berufsleben. Weitere Themen sind die Möglichkeiten einer Karriere mit Lehre sowie einem dualen Studium, für Studienzweifler oder Auslandsaufenthalte in der Ausbildung.

Das Webinar „Parents‘ Day – Werden Sie Berufswahlcoach für Ihr Kind“ richtet sich insbesondere an Eltern von Schülerinnen und Schülern ab Klassenstufe 8. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich https://event.dihk.de/parentsday

Die IHK Pfalz hat mit den kostenlosen Elternstammtischen ein eigenes Angebot für Eltern, die ihre Kinder bei der Berufswahl unterstützen möchten. Der nächste Termin ist am 16. April 2026. Weitere Informationen dazu gibt es auf www.ihk.de/pfalz, Nr. 6844794

Quelle: Industrie- und Handelskammer für die Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2026, 21:58