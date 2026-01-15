Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Donnerstagmorgen (15. Januar 2026) kam es in Ludwigshafen am Rhein zu einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in der Maudacher Straße, Ecke Hochfeldstraße. Nach Angaben der Polizei betrat ein bislang unbekannter Täter gegen 06:45 Uhr den Verkaufsraum und bedrohte die 23-jährige Kassiererin unter Vorhalt einer Klinge.

Der maskierte Mann forderte Bargeld und flüchtete anschließend mit einem niedrigen dreistelligen Betrag zu Fuß in Richtung Hochfeldstraße. Die Angestellte blieb unverletzt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter bislang nicht festgestellt werden.

Täterbeschreibung:

männlich

ca. 170 cm groß

Mitte 20 Jahre

kräftige Statur

dunkle Augen

sprach akzentfreies Deutsch

dunkle Jogginghose

dunkler Kapuzenpullover

schwarz-weiße Sportschuhe

schwarze Basecap

Sturmhaube

Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich zu melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen telefonisch unter 0621 963-23312 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de

entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2026, 16:41