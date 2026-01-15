Ludwigshafen – Mit Handpuppen und interaktiven Geschichten die Kinderfantasie beflügeln – Stadtbücherei Schifferstadt erhält Förderung der Sparkassenstiftung

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Stadtbücherei Schifferstadt freut sich über eine wertvolle Unterstützung durch die Stiftung der ehemaligen Stadtsparkasse Schifferstadt. Die Fördergelder ermöglichen spannende neue Leseaktionen in den Schifferstadter Kitas und Schulen sowie den Ausbau des bibliothekspädagogischen Angebots. Dazu konnten unter anderem neue Handpuppen angeschafft werden, um die Leseerlebnisse für Kinder noch attraktiver und interaktiver zu gestalten.

Praxistest der Handpuppen von Grüffelo und Co.

Bei der feierlichen Übergabe in der Stadtbücherei am 13. Januar 2026 wurde die Besonderheit dieser Anschaffung vorgestellt und auch gleich in Szene gesetzt. Vorschulkinder der Schifferstadter Kita „Kinderburg“ waren für eine exklusive Vorstellung eingeladen. Nachdem sie mit großen und strahlenden Augen die Geschichte des Grüffelo verfolgten, die zwei Bücherei-Mitarbeiterinnen mit den neuen Handpuppen und vollem Einsatz präsentierten, durften die plüschigen Darsteller genau unter die Lupe genommen werden.



Aufmerksamkeit, Spannung und Lesefreude

Tanja Mayer-Kirsch vom Stiftungsvorstand betonte: „Es ist eine große Freude, Initiativen wie diese zu unterstützen. Handpuppen wecken bei Kindern Aufmerksamkeit und lassen sie auch über einen längeren Zeitraum gespannt zuhören. Die Geschichten werden erlebbarer und steigern sowohl die Leselust als auch die Begeisterung für die Welt der Bücher.“ Oliver Kolb, Vorstandsvorsitzender der Sparkassenstiftung, ergänzte: „Leseförderung ist ein Schlüssel für die Zukunft junger Menschen. Insbesondere jüngere Kinder reagieren auf Vorgelesenes viel stärker, wenn noch ein haptisches Objekt dazu kommt. Die Anschaffung dieser Handpuppen hat auch uns Erwachsenen gezeigt, wie intensiv eine Geschichte hier in der Stadtbücherei Schifferstadt in Zukunft wirken und erlebt werden kann.“

Quelle

Stadt Ludwigshafen

Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2026, 11:13