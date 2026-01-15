Ludwigshafen – Einbruch in Kellerabteil – Zeugen gesucht

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Zeit zwischen Dienstag (13.01.2026), 16 Uhr, und Mittwoch (14.01.2026), 16 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Kellerabteil in der Kanalstraße im Stadtteil Hemshof, nahe der Rheingoldanlage, ein. Entwendet wurden diverse Jacken sowie einen Akkuschrauber. Das an der Kellertür angebrachte Vorhängeschloss konnte den Einbruch nicht verhindern. Täterhinweise gibt es keine. Mögliche Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 (Telefon: 0621 963-24250, E-Mail: piludwigshafen2@polizei.rlp.de) zu wenden.

Bitte beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Einbrüchen in Kellerräume zu schützen:

– Achten Sie darauf, dass das Mehrfamilienhaus nur durch Berechtigte betreten wird. Sensibilisieren Sie auch andere Hausbewohner die Türen geschlossen zu halten. Eine Flucht nach draußen muss jedoch, aus Brandschutzgründen, immer möglich sein.

– Melden Sie verdächtige Wahrnehmungen immer sofort der Polizei.

– Bewahren Sie keine wertvollen Gegenstände im Kellerraum auf.

– Schließen Sie Zweiräder auch im Keller ab und an einen unbeweglichen Gegenstand an.

– Achten Sie darauf, dass der Inhalt Ihres Kellerraums von außen nicht ersichtlich ist.

– Installieren Sie ein möglichst sicheres Schloss an Ihrem Kellerraum.

– Technische Geräte, wie Bewegungsmelder mit Licht und/oder Alarm, können Täter abschrecken.

Quelle

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2026, 16:14