15.01.2026, 22:15 Uhr

Ludwigshafen – Die Volkshochschule feiert 125 Jahre Bildung für alle

Mrn news platzhalter logo 5Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Volkshochschule der Stadt Ludwigshafen (VHS) feiert in diesem Jahr ihr 125. Jubiläum. Aus diesem Grund lautet das Jahresmotto „125 Jahre Bildung für alle“. Mit einem bunten Mix aus besonderen Veranstaltungen zum Jubiläum über das gesamte Jahr verteilt möchte das Team der Weiterbildungseinrichtung möglichst alle Bürger*innen mit ihren vielseitigen Interessen ansprechen. Am Montag, 26. Januar 2026, beginnt zunächst das Frühjahrssemester. Den Auftakt der Jubiläumsveranstaltungen bildet eine interne Veranstaltung, die das Engagement der Dozent*innen würdigen soll. Am Freitag, 20. Februar 2026, sind aktive und ehemalige Kursleiter*innen zu einem Impulsvortrag zur Zukunft der Bildung im Zeitalter der künstlichen Intelligenz und einem Fest eingeladen. „Ohne engagierte und qualifizierte Lehrkräfte, die bei uns unterrichten, wäre eine Volkshochschule gar nicht denkbar. Wir sind ihnen zu großem Dank verpflichtet und deshalb stellen wir sie gleich zu Anfang in den Mittelpunkt“, erklärt David Guthier, der als neuer Dezernent für Soziales und Integration auch für die Volkshochschule verantwortlich ist. „Ich empfinde es als eine Ehre, dass ich mit diesem tollen Jubiläum der Volkshochschule an den Start gehen kann und freue mich auf jede einzelne Veranstaltung.“ Als die Volkshochschule 1901 unter dem Namen „Vereinigung zur Veranstaltung von Volkshochschulkursen“ gegründet wurde, hatten sich fünf Vereine und Verbände zu diesem Zweck zusammengeschlossen. Das waren der Kaufmännische Verein, der Gewerbe-Verein, der Bayerische Lehrerverband, der Arbeiter-Fortbildungsverein und das Kartell der sozialistischen Gewerkschaften. Die Vereinigung veranstaltete zu Beginn ausschließlich Vortragsreihen, die von Professoren der Universität Heidelberg gehalten wurden. Den Gründern war es wichtig, wissenschaftliche Erkenntnisse aus den unterschiedlichsten Fachgebieten einer breiten Bevölkerung zugänglich zu machen. Der Plan ging offenbar auf, da an manchen Vorträgen, zum Beispiel zu „Ernährung und Verdauung“, bis zu 600 Menschen teilnahmen. „Solche Besucherzahlen bei einem Vortrag sind für uns im heutigen Medienzeitalter leider nicht mehr erreichbar. Dafür braucht es schon so etwas wie einen Tag der Nachbarn mit Bühnenprogramm, den wir 2019 auf dem Bürgerhof veranstaltet haben“, sagt Jörn Rebholz, Bereichsleiter Weiterbildung und Integration bei der Stadtverwaltung. Nachdem mit der Weimarer Verfassung von 1919 Reich, Länder und Gemeinden einen Verfassungsauftrag für die Förderung des Volksbildungswesens, einschließlich der Volkshochschulen, erhalten hatten, entwickelten sich die Volkshochschulen in ganz Deutschland über die Jahrzehnte, besonders seit den Neugründungen nach dem Zweiten Weltkrieg zu dem breiten, umfassenden Angebot, welches wir aus der Gegenwart kennen.Heute ist die Volkshochschule der größte Träger der Erwachsenenbildung in Ludwigshafen, insbesondere für Deutschsprachkurse und die gesamte Bandbreite der sprachlichen, politischen, kulturellen und gesundheitlichen

Bildung, der Umweltbildung, der Alphabetisierung und für das Nachholen von Schulabschlüssen.
„Wir wollen allen Bürgerinnen und Bürgern lebenslang Bildungsinhalte zugänglich machen und das nicht auf bestimmte Themen oder Bereiche verengt, sondern mit einem ganzheitlichen, umfassenden Bildungsverständnis“, sagt David Guthier.
Die Veranstaltungen des Jubiläumsjahrs zeigen daher viele verschiedene Facetten des Angebotsspektrums. Zum Internationalen Frauentag im März steht beispielsweise eine Party mit Pubquiz für Frauen und FLINTA* auf dem Programm. Für Fans der Pfälzer Mundart veranstaltet die VHS einen Jubiläumsabend der besonderen Art: Die Ludwigshafener Mundartautorin Edith Brünnler ist am 20. März mit ihrem Programm „Uff mich heert jo käner“ zu Gast und beleuchtet in ihren heiter-satirischen Kurzgeschichten die Eigenarten ihrer Mitmenschen. Die einzelnen Geschichten aus ihren Büchern verbindet sie durch eigens für die Lesung geschriebene Textpassagen, so dass eine zusammenhängende Erzählung und eine lebendige Performance entstehen.
Im Mai veranstaltet die VHS in Kooperation mit dem Bereich Umwelt und Klima der Stadtverwaltung, der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und dem Gesundheitsamt des Rhein-Pfalz-Kreises den ersten Hitzeaktionstag in Ludwigshafen. Der Tag befasst sich mit vorbeugenden Maßnahmen für besonders von Hitze gefährdete Personen, präsentiert die Ergebnisse der Stadtklimaanalyse für Ludwigshafen und die ersten konkreten Maßnahmen zur Entsiegelung, Begrünung und somit „Abkühlung“ der Innenstadt. Von April bis Mai werden auch drei locker und aktiv gestaltete Fremdsprachen-Foren zum Schnuppern und zum Anwenden von Sprachkenntnissen angeboten. „Der Bereich Sprachen ist einer der ältesten im Bildungsangebot der Volkshochschulen“, erläutert Jörn Rebholz. „Anlässlich des 125-jährigen Bestehens der VHS sind aktuelle und ehemalige Teilnehmer*innen und an Sprachen interessierte Bürger*innen eingeladen, gemeinsam sprachliche Vielfalt zu erleben. Wir bieten an, sich in lockerer Atmosphäre bei einer Tasse Tee oder Kaffee mit Teilnehmenden aus verschiedenen Kursen in Englisch, Französisch oder einer anderen Sprache zu unterhalten. Außerdem können in kleinen Lernsequenzen noch unbekannte Sprachen ausprobiert werden und Kursleiter*innen beantworten in einer offenen Gesprächsrunde Fragen über Land, Kultur und Sprache.“ In der zweiten Jahreshälfte lädt die VHS Bürger*innen ein, sich anlässlich des Demokratietags in einer partizipativen Veranstaltung gemeinsam Gedanken über die VHS der Zukunft zu machen. Alle Ergebnisse werden dokumentiert und sollen anschließend in die Arbeit der Volkshochschule einfließen. Im Oktober veranstaltet die VHS zusammen mit dem Verband Frau und Kultur ein „Kaffeekränzchen mit Kultur“ mit Beiträgen der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. „Als Höhepunkt des Jubiläumsjahres werden wir im November im Rahmen eines Festakts die erste vollständige Chronik der Volkshochschule Ludwigshafen in Buchform vorstellen“, kündigt VHS-Leiterin Stefanie Indefrey an. Der zum Jubiläumsjahr erstellte, immerwährende Kalender mit Fotografien aus VHS-Kursen ist dagegen bereits jetzt erhältlich. Zum Preis von 15 Euro kann man ihn an der Kasse der VHS erwerben.

Selbstverständlich hat die VHS neben den Jubiläumsveranstaltungen auch bewährte und neue Kurse in den Bereichen Gesundes Leben, Kultur und Gestalten, Alphabetisierung, Schulabschlüsse, Politik, Gesellschaft und Umweltbildung im Programm.

Info und Anmeldung
Das Programm ist online unter www.vhs-lu.de einsehbar und auch als Download verfügbar. Es liegt zudem in gedruckter Form unter anderem in der VHS, im Bürgerbüro, in der Stadtbibliothek, der Tourist-Information und in den Ortsvorsteherbüros aus. Anmelden kann man sich für Kurse jederzeit online oder montags bis donnerstags von 9 bis 13 Uhr telefonisch unter der Nummer 0621 504-2238. Die Geschäftszeiten für die persönliche Anmeldung sind: montags und dienstags von 9 bis 13 Uhr, donnerstags von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr.

Quelle: Stadt Ludwigshafen

﻿

