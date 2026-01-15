Landau – Zum zehnten Mal Freiwilligentage der Metropolregion Rhein-Neckar – Landrat Dietmar Seefeldt ruft zur Teilnahme auf

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Landrat Dietmar Seefeldt ruft Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Unternehmen, Kommunen und Schulen dazu auf, sich aktiv an den Freiwilligentagen 2026 des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar e.V. (ZMRN) zu beteiligen. Vom 12. bis 20. September finden diese zum zehnten Mal statt – in diesem Jahr im Rahmen der regionalen Engagement-Kampagne #wirschaffenvielfalt, die bereits am 5. Dezember 2025 zum Internationalen Tag des Ehrenamts gestartet ist. Mit neun Tagen voller Engagement will die Kampagne weiterhin zeigen, wie vielfältig Ehrenamt, Vereine, Unternehmen und Lernorte zum Gemeinwohl beitragen. Jede und jeder könne zum Gemeinwohl beitragen – ob durch kleine Gesten, praktische Unterstützung oder nachhaltiges Engagement über längere Zeiträume hinweg. Dazu Landrat Seefeldt: „Engagement macht unsere Region stark. Ob Unternehmen, Schulen, Vereine oder Kommunen – jeder Beitrag zählt.

Ich rufe alle Akteurinnen und Akteure in der Metropolregion dazu auf, sich an den Freiwilligentagen 2026 zu beteiligen, Projekte zu initiieren oder andere zu unterstützen. Gemeinsam schaffen wir Vielfalt, stärken das Miteinander und machen sichtbaren Unterschied für das Gemeinwohl – heute und darüber hinaus.“ Noch in diesem Monat finden Interessierte aktuelle Mitmach-Angebote unter www.wir-schaffen-was.de und können direkt mit Organisationen in Kontakt treten, wie ZMRN e.V. weiter mitteilt. Organisationen können ganzjährig Projekte einstellen. Fragen beantwortet das Organisationsteam per E-Mail an info@wir-schaffen-was.de. Aktuelle Informationen gibt es laut MRN auf den Social-Media-Kanälen von „Wir schaffen was“ (Facebook, Instagram, LinkedIn und TikTok).

Quelle

Stadt Landau

Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2026, 11:09