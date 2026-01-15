Landau – Stadt Landau erhält Verkehrssicherheitspreis Rheinland-Pfalz 2025

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Großer Erfolg für die Stadt Landau: Für ihre neue Jugendverkehrsschule ist die Südpfalzmetropole mit dem 2. Platz beim Verkehrssicherheitspreis Rheinland-Pfalz 2025 ausgezeichnet worden. Der renommierte Preis wird vom Forum Verkehrssicherheit verliehen, einem Zusammenschluss aus Akteuren der Verkehrssicherheitsarbeit, darunter Ministerien, Polizei und Verkehrsverbände. Die Stadt Landau freut sich sehr über diese landesweite Anerkennung, die für sie mit 1.000 Euro dotiert ist. „Die Auszeichnung bestätigt, dass wir mit unserer modernen Jugendverkehrsschule einen wichtigen Beitrag zur Verkehrssicherheit leisten – besonders für Kinder und Jugendliche, aber auch für alle Generationen und für Menschen mit Behinderungen“, sagt Schuldezernentin Lena Dürphold, die den Preis in Mainz aus den Händen von Verkehrsministerin Daniela Schmitt entgegennahm. Herzstück des ausgezeichneten Projekts ist der neu konzipierte Verkehrsübungsplatz an der Grundschule Horstring, der reale Verkehrssituationen aus dem Straßenverkehr im Miniaturformat abbildet: Kreisverkehr, Fahrradstraße, Einbahnstraße und Co. ermöglichen ein praxisnahes Training. Ergänzt wird die Anlage durch ein neu errichtetes Schulungsgebäude, das auch für Angebote der Jugendförderung und zur Verkehrsschulung älterer Menschen genutzt wird.

„Dass wir für dieses Herzensprojekt nun auf Landesebene ausgezeichnet wurden, macht uns stolz und zeigt, wie wichtig frühzeitige, lebensnahe Verkehrserziehung ist“, betont Lena Dürphold. Die Beigeordnete versteht die Auszeichnung auch als Bestätigung der guten Zusammenarbeit zwischen Polizei und Stadt – und als Ansporn, die Verkehrssicherheitsarbeit konsequent weiterzuführen. Jährlich werden rund 600 Schülerinnen und Schüler in der Jugendverkehrsschule durch die Verkehrssicherheitsberaterinnen und Verkehrssicherheitsberater der Polizei auf eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr vorbereitet. Mit dem Verkehrssicherheitspreis Rheinland-Pfalz wird das Engagement in Landau für mehr Sicherheit, Verantwortung und Rücksichtnahme im Straßenverkehr sichtbar gewürdigt. Die Stadt freut sich über den Preis – und über jeden kleinen Verkehrsprofi, der dank der Jugendverkehrsschule sicherer unterwegs ist.

Quelle: MWVLW RLP

Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2026, 14:01