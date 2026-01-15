Landau – Online-Infoveranstaltung am 20. Januar zum zukünftigen Radverkehrsnetz SÜW

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Der Landkreis Südliche Weinstraße weist darauf hin, dass am Dienstag, 20. Januar um 18 Uhr eine Online-Informationsveranstaltung zum Radverkehrskonzept stattfindet. Die Frankfurter Planungsgesellschaft RV-K mbH, die vom Landkreis beauftragt worden war, ein solches Konzept zu erstellen, wird durch die Veranstaltung führen. Bei der Online-Veranstaltung wird das Büro erläutern, wie es beim Erstellen des nun vorliegenden Entwurfs eines künftigen Radwegenetzes vorgegangen ist und Fragen beantworten. Die Online-Veranstaltung ist erreichbar über die Webseite www.radverkehrskonzept-suedliche-weinstrasse.de. Dort am Dienstagabend bitte auf „Zum Livestream“ klicken. Noch bis 15. Februar können Bürgerinnen und Bürger außerdem derzeit online über genannten Link den Entwurf einsehen, kommentieren und bewerten. Besonders interessiert sich der Kreis dafür, welche Maßnahmen den Bürgerinnen und Bürgern wichtig sind und warum. „Ziel ist es, Feedback von Bürgerinnen und Bürgern zum Entwurf des Konzepts zu bekommen und die Bewertungen für die Priorisierung der Maßnahmen zu berücksichtigen“, so Landrat Dietmar Seefeldt.

Seit dem Abschluss der ersten Online-Beteiligung im Mai 2025, in der die Öffentlichkeit die Möglichkeit hatte, Hinweise zur Erstellung des Radverkehrskonzepts zu geben, ist viel passiert. Das beauftragte Planungsbüro hat alle eingegebenen Meldungen gesichtet und in den vergangenen Monaten daraus ein etwa 700 Kilometer umfassendes Zielnetz für den Alltagsradverkehr im Landkreis Südliche Weinstraße entwickelt. Dieses Netz ist dort, wo es Mängel aufweist, mit Maßnahmenempfehlungen versehen. Die Maßnahmenempfehlungen im Entwurf des Konzeptes bilden zunächst den Bedarf für eine Verbesserung für den Radverkehr ab. Dies bedeutet nicht, dass eine Maßnahme auch umgesetzt werden kann. Die Maßnahmenempfehlungen müssen in weiteren Planungsschritten noch detailliert geprüft und abgestimmt werden.

Quelle

KV SÜW

Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2026, 15:05