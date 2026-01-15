Landau – LD-Zentrum – Auffahrunfall mit verletzter Person

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Ein Schleudertrauma erlitt am Mittwochmorgen (14.01.2026, 07.57 Uhr) ein 26 Jahre alter Autofahrer, als er die A65 bei der Anschlussstelle LD-Zentrum (Fahrtrichtung KA) verlassen wollte. Infolge stockenden Verkehres musste er sein Fahrzeug abbremsen. Eine nachfolgende 34 Jahre alte Autofahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf sein Fahrzeug auf. Es entstand hierbei ein Gesamtschaden von annährend 10.000 Euro. Infolge der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.
Quelle
Polizeiinspektion Edenkoben
Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2026, 10:51