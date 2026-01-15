Landau – Landtagswahl am 22. März – Acht Kreiswahlvorschläge für den Wahlkreis 50 – Landau in der Pfalz zugelassen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Vorbereitungen für die Landtagswahl am 22. März dieses Jahres laufen auf Hochtouren, auch im Wahlkreis 50 – Landau in der Pfalz. Wer wird dann auf dem Wahlzettel stehen? Der Kreiswahlausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung acht Kreiswahlvorschläge für den Wahlkreis zugelassen.
Das sind:
Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Wahlkreisbewerber: Florian Maier
Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Wahlkreisbewerberin: Claudia Braun
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Wahlkreisbewerberin: Dr. Lea Heidbreder
Alternative für Deutschland (AfD)
Wahlkreisbewerber: Wolfgang Payarolla
Freie Demokratische Partei (FDP)
Wahlkreisbewerber: Leonardo Metz
FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz (FREIE WÄHLER)
Wahlkreisbewerber: Wolfgang Harsch
Die Linke (Die Linke)
Wahlkreisbewerber: Philipp Lange
Volt Deutschland (Volt)
Wahlkreisbewerber: Dennis Niegel
Viele Informationen zum Wählen in Landau, zu den Landtagswahlen und – ganz wichtig – der Aufruf für die Suche nach Wahlhelferinnen und Wahlhelfern finden sich kompakt auf www.landau.de/wahlen.
Quelle
Stadt Landau
Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2026, 14:59