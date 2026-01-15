Landau – Ausgefallene Abfuhr – Papiertonne wird am Freitag geleert

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Aufgrund von Eis, Schnee und Glätte konnten in der vergangenen Woche viele Straßen im Landkreis Südliche Weinstraße nicht von Müllfahrzeugen befahren werden.

Papier wird am Freitag abgeholt

Das vom Eigenbetrieb WertstoffWirtschaft (EWW) beauftragte Entsorgungsunternehmen REMONDIS holt die ausgefallene Leerung der Papiertonnen am Freitag, 16. Januar, an allen bekannten Standorten nach, die aufgrund der winterlichen Witterung nicht angefahren werden konnten.

Sonstige Abfallarten werden bei der nächsten Leerung abgeholt

Bisher nicht nachgeholte Leerungen der Restmüll- und Biotonnen werden bei der nächsten regulären Abfuhr als sogenannte Beistellungen mitgenommen. Restmüll kann dafür in neutralen Säcken bereitgestellt werden. Wichtig ist, dass keine Wertstoffsäcke dafür genutzt werden. Bioabfälle werden ebenfalls als Beistellung abgeholt, sofern sie in Papiersäcken oder Kartons verpackt sind. Nicht abgeholte gelbe Wertstoffsäcke können beim nächsten regulären Abfuhrtermin zusätzlich bereitgestellt werden. Bei Rückfragen stehen die Abfallberaterinnen und -berater des EWW gern zur Verfügung, per Telefon unter 06341 940-429, -428 oder -420 sowie per E-Mail an eww@suedliche-weinstrasse.de.

