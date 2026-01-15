Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Derzeit suchen Polizei und Rettungskräfte im Bereich von Ladenburg nach einer vermissten Person. Auch ein Polizeihubschrauber ist an der laufenden Suchaktion beteiligt.

Vermisst wird ein 80-jähriger Mann. Er ist etwa 170 bis 175 Zentimeter groß, von normaler Statur und hat kurze graue Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine schwarze Steppjacke der Marke Wellenstein sowie eine Jeans. Der Mann ist zu Fuß unterwegs.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die den Vermissten gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich umgehend beim Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203 / 93050 oder über den Polizeinotruf 110 zu melden.

Die Suchmaßnahmen dauern derzeit an.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2026, 20:21