Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Wegen Bauarbeiten muss die Mühltalstraße im Zeitraum von Montag, 19. Januar, bis voraussichtlich Freitag, 30. Januar 2026, etwa 17 Uhr, für den Verkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinie 38.

– Umleitung in Fahrtrichtung Hans-Thoma-Platz zwischen Turnerbrunnen und Am Zapfenberg

– Entfall der Haltestellen Bahofweg und Mühltalstraße

– Bedienung der Haltestellen Turnerbrunnen und Am Zapfenberg als Ersatzhaltestellen

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH

Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2026, 22:38