Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Der 63. Regionalwettbewerb Jugend musiziert findet am Wochenende, 23. Bis 25. Januar 2026, in der Musik- und Singschule statt. Gut 240 junge Musikerinnen und Musiker aus Heidelberg, dem Rhein-Neckar-Kreis und dem Neckar-Odenwald-Kreis nehmen in verschiedenen Solo- und Ensemblekategorien teil. Die Wertungsspiele sind öffentlich und das Publikum herzlich willkommen, junge Talente zu erleben. Am Freitagnachmittag beginnt der Wettbewerb mit Klavier, Harfe, Schlagzeug und Sologesang. Am Samstag und Sonntag folgen weitere Klavierwertungen sowie Kammermusik für Streich- und Blasinstrumente. Weitere Informationen unter www.jugend-musiziert.org.
Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2026, 22:43