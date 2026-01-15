Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – In einem Wochenendkurs am 23. und 24. Januar im Heidelberger Atelier von Ron Otter erlernen Teilnehmende die von der UNESCO seit 2018 als immaterielles Kulturerbe anerkannte Drucktechnik der Radierung kennen. Am 24. und 25. Januar besteht die Möglichkeit unter fachkundiger Anleitung von Ulrich Rockert ein Stiftetui aus hochwertigem, vegetabil gegerbtem Leder zu fertigen. Eine Anmeldung für die Kurse ist bis 19. Januar bei der Volkshochschule Heidelberg unter 06221/911911 oder www.vhs-hd.de erforderlich.
Ort: vhs Heidelberg, Bergheimer Str. 76, 69115 Heidelberg.
Quelle: Volkshochschule Heidelberg
Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2026, 22:34