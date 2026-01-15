Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Seit mehreren Wochen verzeichnet die Stadt Heidelberg immer wieder Angriffe auf ihre Webseite www.heidelberg.de. Die Attacken laufen stets nach dem gleichen Muster ab. Unbekannte senden in sehr schneller Abfolge unzählige Anfragen an die Webseite – mit dem Ziel, die dahinterliegende Server-Infrastruktur zum Kollaps zu bringen. In der Fachsprache nennt man das DDOS-Attacken (Distributed Denial of Service). Die Stadt, insbesondere das Amt für Digitales, konnte bisher in engem Verbund mit ihrem Partner Komm.ONE alle Angriffe abwehren. Besucherinnen und Besucher der städtischen Webseite haben davon nur etwas mitbekommen, wenn im Zuge der ergriffenen Sicherheitsmaßnahmen die Internetseite für wenige Minuten nicht erreichbar war.

„Die Attacken auf unsere IT-Infrastruktur haben sich im vergangenen Jahr stark erhöht und setzen sich auch 2026 fort. Den Angreifern geht es vor allem darum, digitales Chaos anzurichten, um das Vertrauen der Menschen in den Staat und unser demokratisches System zu schwächen. Unsere Sicherheitsexperten arbeiten permanent daran, dass Gegenmaßnahmen an die Bedrohungslage angepasst und die Attacken abgewehrt werden können“, sagt Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Die IT‑Infrastruktur von Behörden steht zunehmend im Fokus professioneller Cyber-Angriffe. „Cyber-Angriffe gehören zu den Herausforderungen unserer Zeit. Entscheidend ist, wie wir ihnen begegnen: mit konsequenten Investitionen in die IT-Sicherheit und mit dem kontinuierlichen Austausch mit anderen Kommunen, IT-Expertinnen und -Experten und Dienstleistern aus der IT-Sicherheit, um technologisch immer einen Schritt voraus zu sein“, sagt Bürgermeisterin Martina Pfister, in deren Dezernat das Amt für Digitales angesiedelt ist.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2026, 01:00