Bruchsal / Neapel – Vermutung bestätigt sich: Vermisster 13-Jähriger in Italien wohlbehalten aufgefunden – Was zunächst wie eine ungewöhnliche Spur klang, hat sich nun bestätigt: Der seit Dienstag, 13. Januar 2026, vermisste 13-jährige Erik K. aus Bruchsal ist wohlbehalten in Italien angetroffen worden. Polizeibeamte fanden den Jugendlichen am Bahnhof in Neapel und nahmen ihn dort in Obhut.

Bereits im Zuge der ersten Öffentlichkeitsfahndung hatte es Hinweise gegeben, dass sich der 13-Jährige eigenständig auf den Weg nach Italien gemacht haben könnte. Eine Vermutung, die zunächst außergewöhnlich erschien – und nun durch die Ermittlungen der Polizei bestätigt wurde. Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen führten schließlich zum Erfolg.

Nach aktuellem Kenntnisstand der Ermittler war der Jugendliche aus eigenem Antrieb unterwegs. Hinweise auf eine konkrete Gefährdung liegen nach Angaben der Polizei nicht vor.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe bedankt sich ausdrücklich bei der Bevölkerung für die Unterstützung während der Suchmaßnahmen. Gleichzeitig bittet die Polizei darum, im Rahmen der Öffentlichkeitsfahndung veröffentlichte Bilder des Jugendlichen umgehend zu löschen.

Quelle: Polizeipräsidium Karlsruhe (ots) / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 15. Januar 2026, 15:45