Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Stadt Speyer hat im Jahr 2025 erstmals eigenständig Geschwindigkeitskontrollen im Stadtgebiet durchgeführt. In dem Zeitraum von August bis Dezember wurden insgesamt 39.256 Fahrzeuge an verschiedenen Gefahrenstellen überprüft. Ziel der Messungen ist es, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und Geschwindigkeitsüberschreitungen konsequent zu ahnden.

Im Verlauf des Messzeitraums wurden insgesamt 2.838 Verwarnungen sowie 255 Anzeigen wegen Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ausgesprochen. Die Kontrollen fanden auf unterschiedlichen Straßen mit jeweils variierenden Tempolimits statt.

Am häufigsten wurden Geschwindigkeitsüberschreitungen im Bereich von 1 bis 10 km/h festgestellt; hier wurden insgesamt 2.060 Verstöße registriert. Weitere 705 Verstöße entfielen auf Überschreitungen von 11 bis 15 km/h, während im Bereich von 16 bis 20 km/h mit 171 Fällen deutlich weniger Verstöße festgestellt wurden.

Die höchste absolute Geschwindigkeitsüberschreitung wurde in der Heinkelstraße auf Höhe des Flugplatzes gemessen: Statt der erlaubten 50 km/h fuhr ein Fahrzeug mit 96 km/h. Im genannten Messzeitraum 2025 wurden zudem acht Fahrverbote ausgesprochen.

Die Stadtverwaltung Speyer wird die Geschwindigkeitskontrollen auch in den kommenden Monaten fortsetzen. Die konsequente Überwachung dient dem Schutz aller Verkehrsteilnehmenden und soll langfristig zur Reduzierung von Verkehrsunfällen beitragen. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Sicherheit von Kindern, Jugendlichen sowie Seniorinnen und Senioren. Aus diesem Grund werden insbesondere Straßen mit Einrichtungen wie Kindertagesstätten, Schulen oder Seniorenheimen verstärkt kontrolliert.

Quelle: Stadt Speyer

Zuletzt aktualisiert am 14. Januar 2026, 23:19