Mosbach – IHK StarterCenter-Termine im Februar 2026

LogoMosbach / Neckar-Odenwald, 14. Januar 2026. Das StarterCenter der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar lädt Gründer und Unternehmensnachfolger zu folgendem Termin ein: Basisinformation Existenzgründung zum grundsätzlichen Überblick am 12. März 2026 in Buchen (Anmeldung unter www.ihk.de/rhein-neckar/basisinfo-nok erforderlich).

Weitere Termine im IHK StarterCenter vor Ort in Mosbach sind:

• Rechtssprechstunde: 27. Februar 2026 (Anmeldeschluss: 20. Februar 2026)

• Steuersprechstunde: 25. Februar 2026 (Anmeldeschluss: 18. Februar 2026)

• Betriebswirtschaftliche Beratung zu Themen wie Businessplan und Konzept: 11. Februar 2026 (Anmeldeschluss: 6. Februar 2026)

• Finanzierungssprechtag für Gründungen, Übernahmen und Projekte am 19. Februar 2026 (zusammen mit der L-Bank und der Bürgschaftsbank, Anmeldeschluss: 12. Februar 2026)

Eine Anmeldung zu diesen kostenfreien Veranstaltungen ist erforderlich. Anmeldung unter 06261 9249-0 oder www.ihk.de/rhein-neckar/sprechstunden-startercenter

Quelle IHK Rhein-Neckar

Zuletzt aktualisiert am 14. Januar 2026, 10:17

﻿

Statcounter.com