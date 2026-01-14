Ulm – In einem Elektronikfachhandel in der Blaubeurer Straße ist es am Dienstagmittag (gegen 12.30 Uhr) zu einem schweren Gewaltverbrechen gekommen. Ein 29-jähriger Mann aus Eritrea soll zwei Kunden mit einem Messer angegriffen haben. Ein Opfer wurde lebensgefährlich verletzt, ein weiteres leicht. Im Anschluss kam es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch.

Lebensgefährlich Verletzter auf Intensivstation

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Ulm, des Polizeipräsidium Ulm und des Landeskriminalamt Baden-Württemberg wurde bei dem Angriff ein 25-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt. Er wird intensivmedizinisch behandelt, sein Zustand gilt als kritisch. Ein 22-jähriger Mann erlitt leichte Verletzungen.

Tatverdächtiger bedroht Polizei – Schüsse abgegeben

Der mutmaßliche Täter verließ nach der Tat zunächst das Geschäft, konnte jedoch kurz darauf in unmittelbarer Nähe von Polizeikräften angetroffen werden. Laut den Ermittlungsbehörden soll der Mann weiterhin ein Messer mitgeführt und die Einsatzkräfte bedroht haben. Trotz mehrfacher Aufforderung habe er die Waffe nicht abgelegt.

Daraufhin gaben Polizeibeamte mehrere Schüsse ab. Der 29-Jährige wurde dabei schwer verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er aktuell intensivmedizinisch versorgt wird.

Ermittlungen übernommen – Motiv unklar

Zur Motivlage liegen derzeit keine gesicherten Erkenntnisse vor. Der Tatverdächtige war nach Polizeiangaben bereits in der Vergangenheit wegen Gewaltdelikten aufgefallen und hatte bis Dezember 2025 eine Haftstrafe verbüßt. Gegen ihn soll nun ein Haftbefehl beantragt werden.

Die Ermittlungen zum Schusswaffengebrauch der Polizei werden in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ulm vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg geführt. Die Ermittlungen zum Messerangriff selbst liegen beim Polizeipräsidium Ulm.

Der genaue Ablauf der Tat ist Gegenstand laufender Ermittlungen. Weitere Details können derzeit nicht veröffentlicht werden.

Zeugen gesucht

Zeugen werden gebeten, mögliche Videoaufzeichnungen aus dem Bereich der Blaubeurer Straße über das Hinweisportal der Polizei Baden-Württemberg bereitzustellen.

Quelle: Staatsanwaltschaft Ulm / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 14. Januar 2026, 18:09