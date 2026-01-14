Mannheim – Unbekannte stehlen Tresor aus Gaststätte in Mannheim-Neckarstadt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – In der Lange Rötterstraße ist es zu einem Einbruch in eine Gaststätte gekommen. Zwischen Montag gegen 16 Uhr und Dienstagmorgen um 8.30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter auf bislang ungeklärte Weise Zutritt zu den Räumlichkeiten.

Dabei entwendeten sie einen Tresor und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0621 / 3301-0 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 14. Januar 2026, 11:31