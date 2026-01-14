  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Osapiens
14.01.2026, 20:56 Uhr

Mannheim – Starkes Signal für den Wirtschafts- und Innovationsstandort – osapiens erreicht Unicorn-Status¹

OsapiensMannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Das Mannheimer Technologieunternehmen osapiens hat einen bedeutenden Meilenstein erreicht: Mit einer Unternehmensbewertung von über einer Milliarde US-Dollar zählt das Unternehmen nun offiziell zu den sogenannten Start-up-Einhörnern³. Damit gehört das Scale-up² zu einem exklusiven Kreis besonders erfolgreicher, nicht börsennotierter Technologieunternehmen.

Der Erfolg unterstreicht nicht nur die internationale Relevanz des Geschäftsmodells, sondern sendet auch ein starkes Signal für die Leistungsfähigkeit des Wirtschafts- und Innovationsstandorts Mannheim.

„Dass das erste deutsche Start-up-Einhorn³ des Jahres aus Mannheim kommt, ist ein herausragender Erfolg für unseren Wirtschafts- und Innovationsstandort“, erklärte Oberbürgermeister Christian Specht. Die Milliardenbewertung zeige eindrucksvoll, dass in Mannheim Unternehmen mit hoher technologischer Kompetenz, nachhaltigem Geschäftsmodell und internationaler Strahlkraft wachsen könnten.

Auch Wirtschaftsbürgermeister Thorsten Riehle würdigte die Entwicklung: „Von der Geschäftsidee zum Unicorn¹ in nur acht Jahren – wir sind stolz auf osapiens. Der Erfolg zeigt, dass Mannheim ein attraktiver Standort für Talente, Kapital und technologieorientierte Gründungen ist.“

Vom Mannheimer Start-up zum internationalen Technologieunternehmen

Gegründet wurde osapiens vor knapp acht Jahren von Alberto Zamora (Co-CEO), Stefan Wawrzinek (COO) und Matthias Jungblut (CPO). Das Unternehmen entwickelt eine cloudbasierte Enterprise-Software-Plattform⁴, mit der Unternehmen weltweit Nachhaltigkeits- und ESG-Anforderungen, regulatorische Compliance sowie operative Prozesse entlang ihrer Wertschöpfungsketten digital steuern können⁵.

Über die Plattform stellt osapiens rund 25 KI-basierte Softwarelösungen bereit. Diese ermöglichen unter anderem transparente Lieferketten, die Einhaltung internationaler und nationaler Vorschriften sowie eine strukturierte ESG-Berichterstattung⁶.

Millionenfinanzierung treibt internationales Wachstum voran

In einer aktuellen Series-C-Finanzierungsrunde⁷ sammelte osapiens mehr als 100 Millionen US-Dollar ein. Mit dieser Investition erreicht das Unternehmen den Unicorn-Status¹ und setzt seine globale Wachstumsstrategie konsequent fort. Zu den weiterhin beteiligten Investoren zählen unter anderem Goldman Sachs Alternatives und Armira Growth.

Erfolgsfaktor MAFINEX und städtische Förderung

Ein zentraler Baustein der Unternehmensentwicklung war die frühe Ansiedlung im MAFINEX Technologiezentrum, das von der städtischen Tochter NEXT MANNHEIM betrieben wird. Dort profitierte osapiens von passender Infrastruktur, starken Netzwerken sowie einer engen Begleitung durch die Wirtschaftsförderung der Stadt Mannheim – einschließlich Unterstützung bei Förderprogrammen.

„Das MAFINEX Technologiezentrum war die Keimzelle für diese außergewöhnliche Entwicklung“, betonte Christian Sommer, Geschäftsführer von NEXT MANNHEIM.

Auszeichnungen und Signalwirkung

Bereits 2019 wurde osapiens mit dem Mannheimer Existenzgründungspreis „MEXI“ ausgezeichnet. Es folgten die Nominierung und der Gewinn des Deutschen Gründerpreises im Jahr 2022 – der bundesweit bedeutendsten Auszeichnung für Unternehmensgründungen.

Die Entwicklung von osapiens stärkt nachhaltig das Vertrauen in den Wirtschaftsstandort Mannheim und unterstreicht die strategische Bedeutung leistungsfähiger Innovationsnetzwerke für langfristiges, nachhaltiges Unternehmenswachstum.

Quelle: Stadt Mannheim / Wirtschaftsförderung / MRN-News

Infobox: Zentrale Begriffe kurz erklärt

¹ Unicorn-Status
Nicht börsennotiertes Start-up mit einer Unternehmensbewertung von über 1 Milliarde US-Dollar.

² Scale-up
Unternehmen, das die Start-up-Phase verlassen hat und schnell wächst, z. B. bei Umsatz, Mitarbeitenden oder internationaler Präsenz.

³ Start-up-Einhorn
Start-up, das den Unicorn-Status erreicht hat.

⁴ Cloudbasierte Enterprise-Software-Plattform
Über das Internet nutzbare Unternehmenssoftware für große Firmen – zentral gesteuert, ohne lokale Installation.

⁵ ESG- & Nachhaltigkeitsanforderungen / Compliance entlang der Wertschöpfungskette
Digitale Steuerung und Dokumentation von Umwelt-, Sozial- und Unternehmensvorgaben – von der Beschaffung bis zum Endprodukt.

⁶ ESG-Berichterstattung
Berichterstattung von Unternehmen zu Umwelt (E), Sozialem (S) und verantwortungsvoller Unternehmensführung (G).

⁷ Series-C-Finanzierungsrunde
Späte Finanzierungsphase mit hohen Investitionssummen, meist zur internationalen Expansion und Marktdurchdringung.

Zuletzt aktualisiert am 14. Januar 2026, 21:00

