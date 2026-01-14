Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Heilbronn – Auf der Bundesautobahn 6 ist es am Mittwochabend kurz vor 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen gekommen. Der Unfall ereignete sich zwischen dem Autobahnkreuz Mannheim und der Anschlussstelle Mannheim-Rheinau in Fahrtrichtung Heilbronn.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kollidierten aus bislang ungeklärter Ursache zwei Fahrzeuge miteinander. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Infolge des Unfalls kommt es derzeit zu einem mehrere Kilometer langen Rückstau. Der Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeführt. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den betroffenen Streckenabschnitt nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren.

Weitere Informationen zum Unfallhergang liegen aktuell noch nicht vor. Es wird nachberichtet.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 14. Januar 2026, 19:03