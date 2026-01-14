Mannheim – Adler sichern sich Tempo und Powerplay-Stärke: Gilmour verlängert

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Die Adler Mannheim können eine weitere Vertragsverlängerung bekanntgeben. Demnach bleibt auch Verteidiger John Gilmour den Adlern über die aktuelle Spielzeit hinaus erhalten. Gilmour ist bereits der neunte Spieler, dessen Kontrakt vorzeitig verlängert werden konnte.

„John verschafft uns einen Vorteil in Sachen Schnelligkeit und Fitness. Er ist ein wichtiger Bestandteil unseres Powerplays und ein charakterstarker Teamkollege. Wir sind dankbar, dass Gilly weiterhin das Adler-Trikot tragen wird“, äußert sich

Sportmanager Dallas Eakins zur Verlängerung des Kanadiers.

Gilmour wechselte zur Saison 2023/24 aus Minsk nach Mannheim und bestritt seitdem 165 Partien für die Adler. Dabei gelangen ihm 22 Treffer sowie 59 Vorlagen. In den vergangenen beiden Spielzeiten verpasste er jeweils nur eine einzige

Hauptrundenpartie und sammelte dabei jeweils 27 Scorerpunkte. Auch in der aktuellen Spielzeit punktet der Verteidiger verlässlich. So stehen bei ihm fünf Tore und 16 Assists zu Buche.

Quelle Foto: „Adler Mannheim / Daniel Bamberger“

Quelle ADLER Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 14. Januar 2026, 10:55