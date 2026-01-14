Mainz – Gordon Schnieder begrüßt Bundestagsdebatte zur Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht

Mainz / Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Spitzenkandidat der CDU Rheinland-Pfalz begrüßt die bevorstehende Debatte im Deutschen Bundestag zur Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht. Gordon Schnieder erklärt dazu:

„Nicht nur in meiner Eifeler Heimat sorgt der Wolf für wachsende Verunsicherung. Auch im Westerwald wurden erst vor knapp drei Wochen mindestens siebzehn Lämmer gerissen. Die Sorgen von Bevölkerung und Weidetierhaltern sind real. Umso mehr begrüße ich es, dass der Bundestag diese Woche über die Aufnahme des Wolfs ins Jagdrecht berät. Das ist ein entscheidender Schritt für mehr Schutz und Sicherheit. Für uns als CDU Rheinland-Pfalz ist klar: Weidetierhaltung muss möglich sein. Wir werden nach der Wahl schnellstmöglich alle landesrechtlichen Voraussetzungen für ein aktives Wolfsmanagement schaffen.“

Quelle: CDU Landesverband Rheinland-Pfalz

