Ludwigshafen – Zwei Einbrüche in der Bismarckstraße – Täter flüchten ohne Beute

Zwischen Montagabend, 12.01.2026, gegen 19:30 Uhr, und Dienstagmorgen, 13.01.2026, etwa 09:00 Uhr, kam es in der Bismarckstraße in Ludwigshafen zu zwei Einbrüchen.

Der erste Einbruch ereignete sich in einer Gaststätte in der Nähe des Berliner Platzes. Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Die bislang unbekannten Täter verursachten jedoch einen Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Ein weiterer Einbruch wurde in einem Nonfood-Discounter zwischen der Ecke Bahnhofstraße und der Schulstraße festgestellt. Auch hier verließen die Täter den Tatort ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Einbruchdiebstahls in beiden Fällen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Bismarckstraße oder im näheren Umfeld beobachtet? Hinweise nimmt die unter der E-Mail-Adresse piludwigshafen1@polizei.rlp.de

oder telefonisch unter 0621 / 963-24150 entgegen

Zuletzt aktualisiert am 14. Januar 2026, 15:42