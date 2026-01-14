Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Dienstagabend, 13. Januar 2026, ist das Harley-Davidson Rhein-Neckar-Chapter wieder offiziell und vollständig arbeitsfähig. Nach 44 Tagen intensiver Veränderungen seit dem 30. November 2025 verfügt das Chapter nun wieder über ein rechtskräftiges und aktives Council.

Im Rahmen einer gut besuchten Mitgliederversammlung wurden in der besonderen Atmosphäre des Turmrestaurant die ersten sieben Funktionen des neuen Councils neu besetzt. 85 anwesende Member verfolgten den Abend mit großem Interesse und zeigten sich erleichtert und zufrieden, dass rechtzeitig vor Beginn der neuen Saison wieder gemeinsam durchgestartet werden kann.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war der Besuch von Yannick Liesabeths, Project Manager Events & Community Division DACH der Harley-Davidson Owner Group. Als aktueller Schirmherr des Rhein-Neckar-Chapters war er eigens aus München angereist, um den Mitgliedern persönlich Rede und Antwort zu stehen und Einblicke in die zukünftige Ausrichtung des Chapters zu geben. Auch dies trug maßgeblich zur hohen Beteiligung und zur offenen, konstruktiven Stimmung bei.

Mit der nun wieder vollständigen Führungsstruktur startet das neue Council unmittelbar in die Arbeit, um die zahlreichen organisatorischen Aufgaben im Sinne der Mitglieder und des Rhein-Neckar-Chapters anzugehen – der Startschuss für die neue Saison ist gefallen.

Das neue Council des Harley-Davidson Rhein-Neckar-Chapters (v. l. n. r.):

Marco Melzner (Webmaster), Hans-Martin Bernhard (Head Road Captain), Michael Basten (Photographer), Geo Hess (Treasurer), Thomas Seifert (Assistant Director), Hans Scheuermann (Director), Carsten Sutter (Secretary / Photographer), Yannick Liesabeths (Sponsoring Dealer)

Quelle: Harley-Davidson Rhein-Neckar-Chapter, Carsten Sutter / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 14. Januar 2026, 14:46