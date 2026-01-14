Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – An der Kreuzung Lagerhausstraße / An der Kammerschleuse ist es am Dienstagnachmittag (13. Januar 2026) gegen 17 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger gekommen.

Nach Angaben der Polizei war ein 35-jähriger Fußgänger Auslöser des Streits, nachdem er vor einem an einer roten Ampel wartenden Kia die Straße überquert hatte. In der Folge entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit zwischen dem Fußgänger und dem 38-jährigen Autofahrer.

Im weiteren Verlauf soll der Autofahrer sein Fahrzeug beschleunigt haben, während sich der Fußgänger am geöffneten Fenster des Pkw befand. Der Mann wurde mehrere Meter mitgeschleift, stürzte anschließend zu Boden und zog sich dabei Verletzungen zu.

Der Kia-Fahrer setzte seine Fahrt zunächst fort und entfernte sich in Richtung Kaiserwörthdamm. Dort wurde er von Unfallzeugen angesprochen und zur Rückkehr an die Unfallstelle aufgefordert, was er auch tat.

Nach seiner Rückkehr kam es erneut zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Dabei schlug der Fußgänger dem Autofahrer durch das geöffnete Fahrzeugfenster ins Gesicht.

Der 35-Jährige wurde anschließend vom alarmierten Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Gegen den 38-jährigen Autofahrer wird nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt. Den Fußgänger erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz

Zuletzt aktualisiert am 14. Januar 2026, 18:38