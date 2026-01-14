Lkw-Unfall auf der A6 bei Hockenheim sorgt für Verkehrsbehinderungen

Hockenheim / A6 / Walldorf – Auf der Autobahn 6 kam es am Dienstagabend zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. In Fahrtrichtung Heilbronn musste der Verkehr in Höhe Hockenheim zeitweise eingeschränkt werden, nachdem sich zuvor ein Lkw-Unfall ereignet hatte.

Nach Angaben der Polizei hatte gegen 17 Uhr ein 62-jähriger Lastwagenfahrer zwischen den Anschlussstellen Wiesloch/Rauenberg und Sinsheim aufgrund einer technischen Panne seinen Sattelzug auf dem Standstreifen abgestellt. Ein 26 Jahre alter Lkw-Fahrer, der auf dem rechten von drei Fahrstreifen unterwegs war, geriet aus bislang ungeklärter Ursache zu weit nach rechts und streifte beim Vorbeifahren das stehende Fahrzeug.

Durch den Zusammenstoß wurde die Ladefläche des fahrenden Lkw beschädigt, sodass mehrere Kunststoffpaletten auf die Fahrbahn stürzten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, weitere Fahrzeuge waren ebenfalls nicht betroffen.

Beide Lastwagen blieben fahrbereit und konnten ihre Fahrt nach der polizeilichen Unfallaufnahme sowie dem Umladen der Ladung fortsetzen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Für die notwendigen Reinigungsarbeiten musste die Autobahn für etwa 20 Minuten voll gesperrt werden. Die letzten Verkehrsmaßnahmen konnten gegen 21.15 Uhr aufgehoben werden.

Die Autobahnpolizei Walldorf hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Zuletzt aktualisiert am 14. Januar 2026, 10:35