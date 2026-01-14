Landau in der Pfalz / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Stadtspitze und die Stadtverwaltung von Landau haben eine gegen den Kommunalpolitiker Philipp Lange gerichtete Todesdrohung scharf verurteilt. In einer gemeinsamen Stellungnahme positionieren sie sich deutlich gegen Hass, Gewalt und Einschüchterung im politischen Raum.

Philipp Lange ist Mitglied des städtischen Bauausschusses sowie Direktkandidat der Partei DIE LINKE für die Landtagswahl. Die Todesdrohung befand sich nach Angaben der Stadt auf einer Postkarte mit mutmaßlichem Bezug zum Reichsbürgermilieu. Das Schreiben war zunächst an die Stadtverwaltung adressiert und wurde anschließend an den Betroffenen weitergeleitet.

„Todesdrohungen gegen politisch Engagierte sind durch nichts zu rechtfertigen. Sie sind ein Angriff auf die persönliche Sicherheit und auf unsere demokratische Kultur insgesamt“, erklären Oberbürgermeister Dominik Geißler, Bürgermeister Lukas Hartmann und Beigeordnete Lena Dürphold. Man stehe solidarisch an der Seite von Philipp Lange.

Wie die Stadt weiter mitteilt, war der Inhalt der Postkarte für die Mitarbeitenden der Verwaltung zunächst nicht erkennbar. Zugleich weist die Stadt darauf hin, dass Schreiben aus dem Reichsbürgermilieu in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen haben. Diese würden – sofern sie an die Stadtverwaltung gerichtet sind – an die zuständigen Sicherheitsbehörden sowie an den Verfassungsschutz weitergeleitet, so Hauptamtsleiter Michael Götz. Aufgrund des Postgeheimnisses gelte dies jedoch nicht für Postsendungen an andere Adressaten, etwa Ausschussmitglieder.

Die Stadt Landau ruft zu einem respektvollen, friedlichen und demokratischen Miteinander auf und macht deutlich, dass Einschüchterung, Hass und Gewaltandrohungen in keiner Form akzeptiert werden.

Erst kürzlich war Bürgermeister Lukas Hartmann selbst Ziel einer Todesdrohung im sozialen Netzwerk Facebook geworden. Diese wurde von der Stadt zur Anzeige gebracht.

Quelle: Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz

Zuletzt aktualisiert am 14. Januar 2026, 19:36