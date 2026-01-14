Heilbronn – Mord in Schöntal

Heilbronn / aus der MRN News Nachbarschaft.In den frühen Morgenstunden des Dienstags, gegen 3:30 Uhr, wurde im Ahornweg im Schöntaler Ortsteil Westernhausen eine 58 Jahre alte Frau mit lebensgefährlichen Verletzungen aufgefunden. Trotz sofort eingeleiteter notfallmedizinischer Maßnahmen verstarb die Frau noch am Tatort.

Aufgrund der zunächst unklaren Umstände übernahm die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn zeitnah die Ermittlungen. Bereits bei einer ersten rechtsmedizinischen Untersuchung vor Ort ergaben sich Hinweise auf ein Tötungsdelikt. Diese Einschätzung wurde durch eine am Mittwochmorgen durchgeführte Obduktion bestätigt.

Noch am Dienstagvormittag nahmen Polizeibeamte einen 46-jährigen Mann aus dem engen familiären Umfeld der Getöteten vorläufig fest. Er steht im dringenden Verdacht, die Frau getötet zu haben. Am Mittwochnachmittag wurde der Tatverdächtige dem Haftrichter beim Amtsgericht Öhringen vorgeführt. Der von der Staatsanwaltschaft Heilbronn, Zweigstelle Schwäbisch Hall, beantragte Haftbefehl wegen Mordverdachts wurde erlassen und vollzogen. Der Mann befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.

Zur weiteren Aufklärung der Tat hat die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn eine spezielle Ermittlungsgruppe eingerichtet. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat am Dienstagmorgen im Bereich des Ahornwegs in Schöntal-Westernhausen oder in der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann sonstige sachdienliche Angaben machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 entgegen.

Zuletzt aktualisiert am 14. Januar 2026, 15:26