Heidelberg – Pokémon-Karten Diebstahl : Seltene Karten bei Online-Deal in HD-Kirchheim gestohlen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Dienstagvormittag ist in Heidelberg ein 29-Jähriger Opfer eines Diebstahls geworden, als er drei seltene Pokémon-Karten über das Internet verkaufen wollte. Der Käufer und Verkäufer hatten sich auf einen Kaufpreis von 5.000 Euro geeinigt und sich zur Übergabe in der Baden-Badener-Straße verabredet.

Kurz vor 10 Uhr trafen sich beide Parteien und setzten sich in ein Auto, um den Kauf abzuschließen. Laut Polizeiangaben gab der Käufer an, nicht genügend Bargeld dabei zu haben und wollte zu einer Bank gehen.Plötzlich griff er nach den Karten und rannte in Richtung Odenwaldstraße davon. Der 29-Jährige verfolgte den Dieb, verlor ihn jedoch auf Höhe der Oberen Seegasse aus den Augen.

Täterbeschreibung:

Die Polizei beschreibt den Tatverdächtigen wie folgt: etwa 185–190 cm groß, zwischen 35 und 40 Jahre alt, schlanke Statur, kurze braune Haare und 3-Tage-Bart mit kahlen Stellen auf der linken Seite. Er sprach Deutsch mit leichtem osteuropäischen Akzent und badischem Dialekt. Bekleidet war er mit einer braunen Camouflage-Jacke, hatte ein eingefallenes Gesicht, einen leicht humpelnden Gang und wirkte ungepflegt.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 14. Januar 2026, 11:58