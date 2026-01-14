Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die nächste öffentliche Sitzung des Arbeitskreises Bürgerbeteiligung findet am Dienstag, 20. Januar 2026, 18 bis 20.30 Uhr, im Großen Rathaussaal, 2. Obergeschoss, Marktplatz 10 in der Heidelberger Altstadt statt. Nach einem Bericht vom Leiter der Abteilung Bürgerbeteiligung der Stadt Heidelberg, Fabian Eisenbarth, zu aktuellen Themen der Fachstelle Bürgerbeteiligung wird der Leiter des Arbeitskreises Bürgerbeteiligung, Jörg Sommer (Berlin Institut für Partizipation), einen Impulsvortrag mit bundesweiten Beispielen zu den Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung im Kontext von Haushaltskonsolidierungen geben.

Die Sitzung ist öffentlich. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können am Anfang der Sitzung allgemeine Fragen und Anregungen zur Bürgerbeteiligung in Heidelberg stellen und anschließend die weitere Sitzung verfolgen.

Heidelberger Leitlinien für Bürgerbeteiligung

Dem Arbeitskreis Bürgerbeteiligung gehören Vertreterinnen und Vertreter aus Bürgerschaft, Gemeinderat und Verwaltung an. Die Heidelberger Leitlinien für Bürgerbeteiligung wurden im Juli 2012 vom Gemeinderat beschlossen und bilden die Grundlage für die Beteiligungsverfahren bei zahlreichen wichtigen Projekten der Stadt. Eine der wesentlichen Aufgaben des Arbeitskreises Bürgerbeteiligung ist es, die Entwicklung mitgestaltender Bürgerbeteiligung in Heidelberg in der Gesamtperspektive kritisch und konstruktiv zu begleiten, zu beobachten, zu analysieren und daraus Schlussfolgerungen für die Weiterentwicklung abzuleiten.

Ergänzend: Weitere Information zum Arbeitskreis und die Protokolle der vergangenen Sitzungen finden sich online unter www.heidelberg.de/buergerbeteiligung > Arbeitskreis Bürgerbeteiligung.

Quelle: Stadt Heidelberg

Zuletzt aktualisiert am 14. Januar 2026, 23:08