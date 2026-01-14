Frankenthal – Stadtverwaltung Frankenthal am 23. Januar geschlossen

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Interne Veranstaltung:

Aufgrund einer internen Veranstaltung bleiben die Dienststellen der Stadtverwaltung Frankenthal und des Eigen- und Wirtschaftsbetriebes (EWF) am Freitag, 23. Januar für den Publikumsverkehr geschlossen. Dies gilt auch für die besonders besucherintensiven Bereiche Bürgerservice, Standesamt, Zulassungs- und Führerscheinstelle, das Bürgerbüro des EWF sowie den Bereich Migration und Integration.

Die städtischen Kindertagesstätten bleiben geschlossen und die betreuende Grundschule entfällt – die Eltern wurden bereits informiert. Die Stadtbücherei öffnet an diesem Tag erst um 14 Uhr. Das Wertstoffcenter öffnet zu den regulären Zeiten von 13 bis 16.30 Uhr. Auch die Müllabfuhr fährt wie im Abfallkalender angegeben.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für die vorübergehende Einschränkung und steht ab Montag, 26. Januar, wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung.

In dringenden Fällen wird gebeten, vorab Kontakt aufzunehmen. Weitere Informationen und Ansprechpartner sind unter www.frankenthal.de/dienstleistungen zu finden.

Quelle Stadt Frankenthal

Zuletzt aktualisiert am 14. Januar 2026, 09:41