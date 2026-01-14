Dudenhofen / Metropolregion Rhein-Neckar – In der Zeit zwischen Montag, 12. Januar 2026, 17:00 Uhr, und Dienstag, 13. Januar 2026, 10:30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, gewaltsam in eine Kindertagesstätte in der Iggelheimer Straße in Dudenhofen einzudringen. Der Einbruch scheiterte, allerdings wurde dabei eine Tür beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Nach Angaben der Polizei richtet sich die Fahndung insbesondere auf verdächtige Beobachtungen im Umfeld der KiTa „Sandhasen“, des nahegelegenen Abenteuerspielplatzes sowie der Realschule Plus in Dudenhofen.

Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Telefon 06232 / 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

zu melden.

Die Ermittlungen werden von der Polizeidirektion Ludwigshafen geführt.

Quelle: MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 14. Januar 2026, 14:28