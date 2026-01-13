Sinsheimer Erlebnisregion erstmals auf der CMT Stuttgart vertreten

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Sinsheimer Erlebnisregion ist erstmals auf der CMT Stuttgart, der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, vertreten. Der Messeauftritt erfolgt im Rahmen des Gemeinschaftsauftritts „Im Süden ganz oben“ am Gemeinschaftsstand der Tourimia Tourismus GmbH in Halle 6. Persönlich vor Ort präsentiert sich die Sinsheimer Erlebnisregion am Dienstag, 20. Januar 2026. Mit der Teilnahme an der CMT setzt die Sinsheimer Erlebnisregion einen wichtigen Akzent in ihrer touristischen Weiterentwicklung. Der erstmalige Auftritt auf der Leitmesse bietet die Gelegenheit, die Region einem breiten, reiseaffinen Publikum auf Landes- und Bundesebene vorzustellen und ihre Profilthemen gezielt zu kommunizieren. Im Mittelpunkt stehen dabei naturnahe Freizeitangebote, kulturelle Highlights sowie die enge Verbindung von Stadt, Landschaft und regionaler Identität.Die Präsentation im Rahmen eines Gemeinschaftsstandes „Im Süden ganz oben“ unterstreicht den kooperativen Ansatz der touristischen Arbeit. Gemeinsam mit weiteren Partnern aus dem nördlichen Baden-Württemberg wird die Region als Teil eines vielfältigen und attraktiven Erlebnisraums positioniert. Besucher erhalten am Stand persönliche Beratung, Anregungen für Tages- und Kurzurlaube sowie Einblicke in die touristischen Besonderheiten der Sinsheimer Erlebnisregion. Begleitend zum Messeauftritt werden am Stand interaktive Aktionen angeboten, darunter ein Gewinnspiel mit Eintrittskarten regionaler touristischer Leistungsträger, das den Austausch mit den Messebesuchern zusätzlich fördert. Ergänzt wird das Programm durch Aktionen der Partner sowie wechselnde Präsentationen, die über die gesamte Laufzeit des Gemeinschaftsauftritts für Aufmerksamkeit sorgen. Der erstmalige Auftritt auf der CMT markiert für die Sinsheimer Erlebnisregion einen wichtigen Schritt in der professionellen touristischen Öffentlichkeitsarbeit. Die Präsenz auf der Messe schafft eine zentrale Plattform, um Angebote zu bündeln, neue Zielgruppen zu erreichen und die regionale Zusammenarbeit im Tourismus weiter zu stärken.

Tourist-Info

Hauptstr. 92

74889 Sinsheim

Tel.: 07261 404-109

E-Mail: tourismus@sinsheim.de

www.sinsheimer-erlebnisregion.de

Quelle: Stadt Sinsheim

Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 21:59