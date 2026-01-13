Rhein-Pfalz-Kreis – Telefonbetrug in Bobenheim-Roxheim: 59-Jährige verliert fünfstelligen Betrag durch falschen Bankmitarbeiter

Bobenheim-Roxheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Frankenthal – Eine 59 Jahre alte Frau aus Bobenheim-Roxheim ist Opfer eines perfiden Telefonbetrugs geworden. Wie die Polizeiinspektion Frankenthal mitteilt, erstattete die Geschädigte am Montag, 12. Januar 2026, Anzeige, nachdem sie mehrfach von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen worden war.

Betrüger täuscht Sicherheitsmaßnahme vor

Der bislang unbekannte Anrufer gab vor, dass die „ausländische Lottoindustrie“ versuche, hohe Geldbeträge vom Konto der Frau abzuheben. Um ihr Vermögen angeblich zu schützen, forderte er sie in mehreren Telefonaten dazu auf, Geld auf ein sogenanntes „Aufbewahrungskonto“ zu überweisen.

Die 59-Jährige vertraute den Angaben des Mannes und kam mehreren Zahlungsaufforderungen nach. Insgesamt überwies sie eine Summe im fünfstelligen Bereich an die unbekannte Täterschaft. Erst später erkannte sie den Betrug und wandte sich an die Polizei.

Polizei warnt eindringlich vor Telefonbetrug

Die Polizei nutzt den aktuellen Fall, um erneut vor Betrugsmaschen am Telefon zu warnen. Kriminelle geben sich häufig als Bankmitarbeiter, Polizeibeamte oder andere Amtspersonen aus, um Vertrauen zu erschleichen und ihre Opfer zu finanziellen Transaktionen zu drängen.

Wichtige Präventionstipps der Polizei:

-Polizei, Banken oder andere Institutionen fordern niemals telefonisch zur Herausgabe von Geld oder Wertsachen auf.

-Die Polizei ruft nicht unter der Notrufnummer 110 an. Erscheint diese Nummer im Display, handelt es sich um Betrug.

-Im Zweifel sollten Betroffene selbstständig ihre örtliche Polizeidienststelle anrufen – nicht über die Rückruffunktion des Telefons.

-Es empfiehlt sich, die Nummer der zuständigen Polizeidienststelle sowie die 110 griffbereit zu halten.

-Verdächtige Anrufe sollten umgehend der Polizei gemeldet werden, alternativ über die Online-Wache der Polizei Rheinland-Pfalz.

-Präventionsexperten beraten unter der Telefonnummer 0621 / 963-1515 zum Schutz vor Telefonbetrug.

Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 09:34