Rhein-Neckar-Kreis / Eppelheim – Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Freitag, 9. Januar 2026, wird eine 15-jährige Jugendliche aus Eppelheim vermisst. Trotz bislang eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte sie noch nicht aufgefunden werden.

Die Vermisste ist etwa 160 Zentimeter groß und hat lange schwarze Haare. Möglicherweise trägt sie ein Kopftuch. Hinweise zu ihrer aktuellen Bekleidung liegen derzeit nicht vor.

Ein Lichtbild der 15-Jährigen ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg veröffentlicht.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst des

Polizeipräsidium Mannheim unter der Telefonnummer 0621 / 174-4444 in Verbindung zu setzen.

Darüber hinaus nimmt jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

Die Ermittlungen dauern an.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim / MRN-News

Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 22:56