Mosbach / Eberbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Seit Montag, 12.01.2026, wird eine 65-jährige Frau aus dem Raum Eberbach vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sie sich zuletzt im Kreiskrankenhaus in Mosbach auf. Eine hilflose Lage kann derzeit nicht ausgeschlossen werden.

Die Vermisste ist etwa 172 Zentimeter groß, von schlanker Statur und vermutlich mit einem schwarzen Wollmantel, einem rot-violetten Rucksack sowie einer blauen Mütze bekleidet.

Im Rahmen der eingeleiteten Suchmaßnahmen kam am Dienstagmorgen auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau nimmt das

Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 / 8090, über den Polizeinotruf 110 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

Quelle: Polizei Mosbach / MRN-News (ots)

Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 17:28