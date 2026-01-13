Mannheim – Streit in Straßenbahn eskaliert: Zwei Männer nach Handgreiflichkeiten verletzt

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Ein Streit zwischen zwei Fahrgästen ist am Montagnachmittag in einer Straßenbahn in Mannheim eskaliert und endete mit körperlichen Auseinandersetzungen sowie Verletzten.

Gegen 15.20 Uhr gerieten ein 55-jähriger und ein 24-jähriger Mann an der Haltestelle „Mannheim-Hochschule“ aneinander. Auslöser war der Versuch des älteren Mannes, mit seinem Fahrrad in die Straßenbahn einzusteigen. Der jüngere Fahrgast äußerte daraufhin seinen Unmut über die eingeschränkten Platzverhältnisse.

Aus der zunächst verbalen Auseinandersetzung entwickelte sich ein handfester Streit. Dabei beleidigte der 24-Jährige seinen Kontrahenten, woraufhin der 55-Jährige ihm ins Gesicht schlug. In der folgenden kurzen Rangelei stürzten beide Männer über einen Kinderwagen sowie das mitgeführte Fahrrad.

Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden noch vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der 55-Jährige musste anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen.

Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 12:22