Mannheim – Einbruch auf Baustelle in Feudenheim: Täter stehlen Elektrowerkzeuge für 10.000 Euro

Mannheim (ots) Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende auf eine Großbaustelle im Mannheimer Stadtteil Feudenheim eingebrochen. Dabei wurden mehrere Baucontainer aufgebrochen und hochwertige Werkzeuge entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Freitagabend, 9. Januar, und Montagmorgen, 12. Januar. Auf dem Baustellengelände in der Talstraße öffneten die Einbrecher gewaltsam fünf Baucontainer, in denen Werkzeuge und Maschinen unterschiedlicher Firmen gelagert waren.

Die Täter stahlen insgesamt rund 35 hochwertige Elektrowerkzeuge sowie Akkus und Stromkabel. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu Tat oder Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 11:48