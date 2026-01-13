  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Einbrecheraufhebelnmitwaz
13.01.2026, 11:48 Uhr

Mannheim – Einbruch auf Baustelle in Feudenheim: Täter stehlen Elektrowerkzeuge für 10.000 Euro

EinbrecheraufhebelnmitwazMannheim (ots) Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende auf eine Großbaustelle im Mannheimer Stadtteil Feudenheim eingebrochen. Dabei wurden mehrere Baucontainer aufgebrochen und hochwertige Werkzeuge entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat im Zeitraum zwischen Freitagabend, 9. Januar, und Montagmorgen, 12. Januar. Auf dem Baustellengelände in der Talstraße öffneten die Einbrecher gewaltsam fünf Baucontainer, in denen Werkzeuge und Maschinen unterschiedlicher Firmen gelagert waren.

Die Täter stahlen insgesamt rund 35 hochwertige Elektrowerkzeuge sowie Akkus und Stromkabel. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu Tat oder Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 zu melden.

Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 11:48

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE!

  • >> News einsenden | >> Werbung schalten
    >> Medienservices | >> Über /// MRN-News.de

  • ORTSMELDUNGEN

    MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.Ort auswählen und „Go“ drücken.

  • INSERAT
    Pfalzbau Ludwigshafen

    INSERAT
    Kuthan Immobilien

    INSERAT
    HAUCK KG Ludwigshafen
    INSERAT
    Edeka Scholz

    INSERAT
    VR Bank Rhein-Neckar
    INSERAT
    MRN-Shop.de

    INSERAT

  • INSERAT

    www.turm.restaurant

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Speyer wirbt für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

    • Speyer wirbt für mehr Sicherheit im Straßenverkehr
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es besonders wichtig, im Straßenverkehr gut sichtbar und sicher unterwegs zu sein. Die Stadt Speyer appelliert daher an alle Radfahrerinnen und Radfahrer: Licht an am Fahrrad! INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Um die eigene Sicherheit sowie die der anderen Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen, sollten Fahrräder regelmäßig überprüft ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Durch Focusing der Stimme des Körpers folgen

    • Heidelberg – Durch Focusing der Stimme des Körpers folgen
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Durch innere Achtsamkeit erfahren die Teilnehmenden, wie ihr Körper sich ihnen mitteilt und ihnen bisher unbewusste Signale verständlich werden. Focusing kann als Unterstützung bei Entscheidungsfindungen, beim Auflösen von Blockaden, bei der Vorbereitung auf anspruchsvolle Aufgaben sowie in Konfliktsituationen helfen. Bei diesem Wochenend-Seminar mit der ausgebildeten Focusing-Begleiterin Annett Heide am 17. ... Mehr lesen»

      • Brühler Neujahrsempfang am 25. Januar 2026!

    • Brühler Neujahrsempfang am 25. Januar 2026!
      Brühl / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bürgermeister Dr. Ralf Göck lädt am 25.01.2026 interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger zum traditionellen Neujahrsempfang der Gemeinde Brühl in die Festhalle ein. Bei einem kleinen Umtrunk wird Bilanz über das vergangene Jahr gezogen und die Projekte und Planungen für das neue Jahr erläutert. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Es werden etwa ... Mehr lesen»

      • Landau – Tragischer Wohnhausbrand in Insheim – 45-Jähriger stirbt an Verletzungen

    • Landau – Tragischer Wohnhausbrand in Insheim – 45-Jähriger stirbt an Verletzungen
      Landau / Insheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Am 6. Januar 2025 gegen 10:20 Uhr wurde der Brand eines Wohnhauses in der Martin-Luther-Straße in Insheim gemeldet. Ein 45-jähriger Bewohner zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu und erlag diesen inzwischen im Krankenhaus. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Zur Klärung der Brandursache wurde ein Brandsachverständiger eingeschaltet. Gemeinsam mit Ermittlern der Kriminalpolizei ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Streit in Straßenbahn eskaliert: Zwei Männer nach Handgreiflichkeiten verletzt

    • Mannheim – Streit in Straßenbahn eskaliert: Zwei Männer nach Handgreiflichkeiten verletzt
      Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Ein Streit zwischen zwei Fahrgästen ist am Montagnachmittag in einer Straßenbahn in Mannheim eskaliert und endete mit körperlichen Auseinandersetzungen sowie Verletzten. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Gegen 15.20 Uhr gerieten ein 55-jähriger und ein 24-jähriger Mann an der Haltestelle „Mannheim-Hochschule“ aneinander. Auslöser war der Versuch des älteren Mannes, mit seinem Fahrrad in ... Mehr lesen»

      • Biblis – Raub an der Haustür: Unbekannte schlagen Mann nieder und fliehen mit Handy

    • Biblis – Raub an der Haustür: Unbekannte schlagen Mann nieder und fliehen mit Handy
      Biblis / Südhessen (ots) Unter einem Vorwand klingelten zwei bislang unbekannte Männer am Montagabend (12.01.) gegen 21 Uhr an der Haustür eines 42-Jährigen in der Darmstädter Straße. Als der Mann öffnete, schlugen die Täter auf ihn ein und raubten anschließend sein Mobiltelefon. Danach flüchteten sie mit der Beute vom Tatort. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Einer der ... Mehr lesen»

      • Heidelberg – Versprochene Krypto-Rendite entpuppt sich als Betrug: 40.000 Euro verloren

    • Heidelberg – Versprochene Krypto-Rendite entpuppt sich als Betrug: 40.000 Euro verloren
      Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Ein 64-Jähriger stieß bereits im Juni 2025 auf eine Anzeige in einer Handy-App. Darin wurde für gewinnbringende Investitionen in Krypto-Währung geworben. Der Mann nahm Kontakt mit dem Anbieter auf und tätigte zunächst ein Erstinvestition in dreistelliger Höhe. Im Laufe der Zeit meldete sich ein angeblicher Finanzberater telefonisch bei ihm. Dieser ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Telefonbetrug in Bobenheim-Roxheim: 59-Jährige verliert fünfstelligen Betrag durch falschen Bankmitarbeiter

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Telefonbetrug in Bobenheim-Roxheim: 59-Jährige verliert fünfstelligen Betrag durch falschen Bankmitarbeiter
      Bobenheim-Roxheim / Rhein-Pfalz-Kreis / Frankenthal – Eine 59 Jahre alte Frau aus Bobenheim-Roxheim ist Opfer eines perfiden Telefonbetrugs geworden. Wie die Polizeiinspektion Frankenthal mitteilt, erstattete die Geschädigte am Montag, 12. Januar 2026, Anzeige, nachdem sie mehrfach von einem angeblichen Bankmitarbeiter angerufen worden war. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Betrüger täuscht Sicherheitsmaßnahme vor Der bislang unbekannte Anrufer gab ... Mehr lesen»

      • Wörth – Herabfallende Eisplatten von Lkw beschädigen Autos auf B9 und A65

    • Wörth – Herabfallende Eisplatten von Lkw beschädigen Autos auf B9 und A65
      Wörth/Kandel/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Am frühen Morgen des 12.01.26 bei noch frostigen Temperaturen beschädigten herunterfallende Eisplatten von Sattelzugaufliegern zwei Fahrzeuge. Der erste Unfall ereignete sich auf der B9 bei Wörth. Hier flog die Eisplatte direkt auf die Windschutzscheibe eines PKW und beschädigte diese so stark, dass der PKW abgeschleppt werden musste. Gegen den LKW Fahrer wurde ... Mehr lesen»

      • Edenkoben – Türkisfarbene Verfärbung im Modenbach: Polizei ermittelt am Rückhaltebecken in Edesheim

    • Edenkoben – Türkisfarbene Verfärbung im Modenbach: Polizei ermittelt am Rückhaltebecken in Edesheim
      Edesheim / Edenkoben / südliche Weinstraße – Eine auffällige türkisfarbene Verfärbung des Wassers im Bereich des Rückhaltebeckens des Modenbachs an der Ludwigstraße in Edesheim beschäftigt derzeit die Polizei und weitere zuständige Behörden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die Verfärbung bereits am 11. Januar 2026 festgestellt und gemeldet. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Unmittelbar nach Bekanntwerden des Vorfalls ... Mehr lesen»

    >> ALLE TOPMELDUNGEN

  • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


    Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

  • INSERAT

    INSERAT
    Wasserspass in den Schwimmbädern
    des Rhein-Pfalz-Kreises

    Wasserspass im Rhein-Pfalz-Kreis

    INSERAT

    IHK Ausbildungskampagne
    meine-ausbildung-in-deutschland.de

    INSERAT

    Zeller Recycling

    INSERAT
    Optik Adam
    www.optikadam.de

    INSERAT
    Kampfsport Fuchs
    www.Kampfsport-Fuchs.de

  • AKTUELLE VIDEOS

    >> MEHR VIDEOS

  • MRN-NEWS SOCIAL MEDIA

  • ALLE NEWS NACH DATUM

    Januar 2026
    M D M D F S S
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • MRN-NEWS-INFO

    ÜBER /// MRN-NEWS
    Erfahren Sie mehr über die Geschichte und das Selbstverständnis von Metropolregion Rhein-Neckar News - Ihrem Nachrichtenportal für die Metropolregion.
    >> Weitere Informationen

    NEWS EINSENDEN
    Wir bieten allen Institutionen, Vereinen und Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar, die Möglichkeit MRN-News.de als publizistische Plattform für öffentliche Mitteilungen und Bekanntmachungen zu nutzen. Gerne können Sie uns hierzu Ihre aktuellen und interessanten Nachrichten aus der Metropolregion jederzeit zur Veröffentlichung übermitteln.
    >> So geht's

    MEDIADATEN
    MRN-News ist mit insgesamt über 265.000 Meldungen sowie monatlich mehreren Millionen Seitenabrufen und mehr als rund 1 Mio. Einzelbesuchern eine der umfassendsten und bestbesuchten Onlineportale für Informationen und Nachrichten aus der Region.
    >> Mediadaten einsehen

    WERBEN AUF MRN-NEWS.DE
    Mit einer breitgestreuten und umfänglichen Leserschaft ist MRN-News.de, der ideale Ort für Ihre Werbeschaltung. Wir bieten Ihnen individuelle und multimediale Werbeformen für Ihre Zielgruppe.
    >> Jetzt informieren

    MEDIENSERVICES
    MRN-News ist nicht nur eine Online-Zeitung – MRN-News ist auch ein Mediendienstleister!
    Wir bieten viele Promotions- und Produktionsleistungen im Medienbereich – für Unternehmen, Institutionen, Veranstalter und alle Interessenten.
    >> Mehr hierzu

    WEITERES
    >> AGB
    >> Datenschutzerklärung
    >> Kontakt
    >> Impressum
    >> Startseite

  • Ihr Beitrag bei MRN-News.de

    Wenn Sie uns Nachrichten oder Events zur Veröffentlichung übermitteln möchten, können Sie dies direkt über unsere Website tun:

    >> News/Event einsenden

    Bei Fragen senden Sie einfach eine E-Mail an: info@mrn-news.de.

﻿

    • /// MRN-NEWS.de

      Nachrichten Startseite mit den aktuellsten Meldungen, Videos & Events.
      >> zur Startseite | >> aktuellste Schlagzeilen | >>Nachrichtenarchiv

    • MELDUNGEN AUS ALLEN ORTEN DER METROPOLREGION:


      Ort auswählen und „Go“ drücken.o“ drücken.

    • TOPMELDUNGEN

      Die wichtigsten und interessantesten Meldungen aus allen Themenbereichen.
      >> zu den aktuellen Topmeldungen

      FREIZEIT & KULTUR

      Veranstaltungshinweise, Eventberichte und Unterhaltungsmeldungen.
      >> zur Themenseite Freizeit & Kultur

      POLITIK & RECHT

      Aktuelles aus der kommunalen, regionalen und überregionalen Politik.
      >> zur Themenseite Politik & Recht

      WIRTSCHAFT & ENTWICKLUNG

      Aktuelles aus den Bereichen Industrie, Handwerk, Gewerbe, Regional- und Stadtentwicklung.
      >> zur Themenseite Wirtschaft & Entwicklung

      SPORT & FITNESS

      Aktuelles aus verschiedenen Sportarten und Berichte von Sportveranstaltungen.
      >> zur Themenseite Sport & Fitness

      POLIZEI & SICHERHEIT

      Meldungen über Kriminalität, Unfälle, Feuerwehreinsätze und Rettungsaktionen.
      >> zur Themenseite Polizei & Sicherheit

///MRN-News.de      
Datenschutz-Information

Diese Website benutzt Cookies, um die bestmögliche Nutzerfahrung zu kreieren. Cookies und Einstellungen werden in ihrem Browser gespeichert, um die Funktionalität der Website zu erweitern und mehr über das Nutzerverhalten zu erfahren. Wenn Sie Cookies ablehnen, stehen Ihnen eventuell einige Features nicht zur Verfügung.

Funktionale Cookies

Funktionale Cookies mit berechtigtem Interesse sind für den Betrieb der Website erforderlich, da Sie ansonsten auf einige Features oder die gesamte Seite nicht zugreifen können, bzw. deren Funktionalität nicht gewährleistet werden kann. Diese Cookies speichern im Normalfall keine weitergehenden persönlichen Daten und Ihre Daten werden nur zur Abwicklung ihrer Webabfragen verwendet. Funktionale Cookies sind zur Kommunikation zwischen Nutzern und Webserver notwendig.

Drittanbieter-Cookies

Diese Website nutzt Statistik-Tools, um weitestgehend anonymisierte Informationen zu Seitenaufrufen und Nutzerverhalten zu erfahren und unser Angobot für die Nuetzer zu verbessern.

Die Cookies werden von folgenden Anbietern gesetzt:
Statcounter.com