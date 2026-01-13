Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montagabend ist ein 54-jähriger Mann in Mannheim von mehreren Männern angegriffen und verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 22:15 Uhr mit seinem Hund auf dem Weg zu einem Lebensmittelgeschäft im Ulmenweg. Vor dem Geschäft leinte er seinen Hund an einem Stützpfosten an. In unmittelbarer Nähe hielt sich eine männliche Personengruppe auf. Der 54-Jährige bat die Männer, während seines kurzen Einkaufs ein Auge auf den Hund zu haben.

Daraufhin wurde der Mann zunächst aus der Gruppe heraus beleidigt. Kurz darauf schlugen zwei weitere Personen nacheinander mit der Faust auf ihn ein, sodass der 54-Jährige zu Boden stürzte. Am Boden liegend traten die drei Männer mehrfach gegen seinen Bauch. Erst als ein Zeuge auf die Situation aufmerksam wurde und eingriff, ließen die beiden 21-Jährigen und der 51-Jährige von ihrem Opfer ab und begaben sich in den Eingangsbereich des Geschäfts.

Nachdem das Trio diesen kurz darauf wieder verlassen hatte, kam es erneut zu einem Angriff: Einer der Männer trat dem 54-Jährigen erneut in den Bauch und schlug ihm ins Gesicht. Der Mann ging abermals zu Boden und wurde erneut mehrfach getreten. Erst nach dem erneuten Eingreifen des Zeugen ließ die Gruppe wieder von ihm ab.

Im weiteren Verlauf zog ein 21-Jähriger ein Messer und versuchte, den 54-Jährigen mit einer Stichbewegung in Richtung Bauch zu verletzen. Durch eine Ausweichbewegung des Mannes blieb dieser Angriff ohne Erfolg. Anschließend entfernte sich die Gruppe zu Fuß.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Tatverdächtigen in der Friedrich-Ebert-Straße angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung des 21-Jährigen wurden neben dem Messer auch zwei Teppichmesser aufgefunden und sichergestellt. Für die weiteren strafprozessualen Maßnahmen wurden die drei Männer zum Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt gebracht und nach Abschluss der Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Die Tatverdächtigen müssen sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Quelle: MRN-News / Polizei Mannheim

Zuletzt aktualisiert am 13. Januar 2026, 16:32